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糖尿病患駕車衝撞警訊　專家呼籲240萬人「血糖90才上路」

▲▼三峽車禍3死，民眾湧現場擺鮮花、悼念物，廠商到場搭棚遮陰。（圖／記者邱中岳攝）

▲三峽車禍3死，民眾湧現場擺鮮花、悼念物，廠商到場搭棚遮陰。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱俊吉／台北報導

78歲余姓男子駕車衝撞釀3死12傷慘劇，家屬指他健康無大礙，但有糖尿病。目前事故原因待查，不過糖尿病專家說，糖友駕車確實有風險，醫界日前才舉行專家會議討論，並出書宣導，同時設計口訣「測了再上，就是（90）要安全」，建議行前測血糖，大於90才上路，以免低血糖產生暈眩，威脅道路安全。

中華民國糖尿病衛教學會理事長、成大醫院內分泌新陳代謝科主任歐弘毅說，許多國家對於糖友的駕駛安全都相當關注，民眾認知卻仍低，但因糖友人數眾多，以台灣為例，據統計已有240萬人左右，不可能全面禁止駕駛，故醫界對於如何提升安全多有深入討論。

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國內以往研究顯示，糖友發生非致死交通事故的機率，比非糖友高出8%至28%，糖友的駕駛安全衛教刻不容緩。

歐弘毅表示，隨著新一代藥物問世，國內糖友整體低血糖發生率已較以往下降，但臨床仍會遇到因血糖異常導致駕駛意外的個案，防範措施不能鬆懈，特別是使用胰島素或具有降血糖作用的藥物時，相關風險更需留意。

針對糖友駕駛，歐弘毅指出，根據國內專家彙整多項研究後提出的具體建議，若是2小時內的短程駕駛，行前應測血糖，確認高於90方可啟程，若低於90則應補充含糖飲品或糖錠，待血糖回升、休息45分鐘後再上路；此外，若血糖超過300，同樣不建議開車，以防過高的血糖導致疲憊、注意力渙散，影響反應能力。

歐弘毅也說，對於時間超過2小時的長程駕駛，糖友中途應停車休息，並再次測血糖，若發現血糖過低，應儘速補糖，同時熄火、離開駕駛座以策安全。

歐弘毅提醒，糖尿病長期控制不良，可能導致視網膜病變、下肢感覺遲鈍等併發症，進一步增加行車風險，故糖友務必強化自我監測，各界也應加強教育宣導，落實「測了再上，就是（90）要安全」，對大家都有保障。

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關鍵字： 糖尿病 駕駛安全 血糖管理 交通事故 專家建議

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