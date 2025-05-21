台大醫批「下修高齡換照年齡」不合理　最危險駕駛另有2類人

▲衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫師李秉穎，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

三峽重大車禍釀3死12傷，交通部緊急公布高齡駕駛管理加嚴措施，擬將高齡換照年齡從75歲下修至70歲。台大醫師李秉穎今（21）日批評，不應該因為一件個案去推論所有長者都是危險駕駛，應該做「根本原因分析」，交通部數據已顯示肇事較多的其實是18至24歲族群，卻自己打臉修改高齡限制。他認為嚴格取締不打方向燈，都比下修換照年齡重要多了。

三峽車禍肇事駕駛高齡78歲，引發各界關注高齡駕駛問題，交通部高齡駕駛管理加嚴3措施，包括高齡換照年齡從75歲下修至70歲，體能測驗增加危險感知、增加四肢健全和靈活測驗，有肇事紀錄要實地訓練，預計明年上路。交通部也將鼓勵高齡者繳回駕照，並多利用公共運輸，也會對長者願意繳回駕照補助，會補助購買TPASS。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年67歲的台大兒童醫院小兒部兼任主治醫師李秉穎今日在臉書抱怨，既然「高齡駕駛雖然傷亡數高，但肇事較多的其實是18至24歲族群」，為什麼要特意去修改年齡限制？自己打臉？最危險的駕駛是「年輕氣盛亂開車」或「不太會開車的人」。他自己有幾次差一點被不打方向燈任意轉彎的轎車撞到，都是那種非高齡而不懂安全駕駛的人。

李秉穎受訪表示，要加強交通安全最重要的是「根本原因分析」，不是因為一個長者出嚴重車禍就說長者都是危險駕駛，因為一個個案就去修改規則，這是不合理的邏輯推論與做法。他說，如果認為高齡是危險因素，就應該去統計、分析，看事故發生在各年齡層的狀況，如果年輕族群發生率最高，怎麼不上修駕照的發放年齡？

相關措施對偏鄉影響尤其明顯，李秉穎指出，偏鄉本身族群年紀偏長，不給他駕照要怎麼生活？難道每次出門都叫Uber？大眾運輸不便的情況下，給TPASS要怎麼使用？更重要的是，付出很大成本給這些人沒辦法用的TPASS，又沒有達到預防效果。他重申應該用科學數據來看，不能夠單看個案。

李秉穎文章也提到，他個人覺得路上最危險的是不打方向燈或要轉彎才打方向燈的人，搞得他必須常常注意前車會不會突然轉彎，即使前車沒打方向燈。他說，交通部應該做的是根本原因分析，而不是有人哭求，馬上照辦；嚴格取締不打方向燈，比下修換照年齡重要多了。