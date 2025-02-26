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病患不滿藥物告「殺人未遂」　蘇一峰嘆：看個門診也出事

蘇一峰遇到患者提告殺人未遂。（圖／取自醫師臉書）

▲蘇一峰遇到患者提告殺人未遂。（圖／取自醫師臉書）

記者趙于婷／台北報導

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰今（26）天在臉書貼照發文表示，有一名患者只是對於開某個藥物不滿意，沒有回門診討論直接報案「殺人未遂」；讓他自嘲「重症醫師的生活就是這麼樸實無華」，而他也強調，病人沒死，也沒有受傷害，只是對一個藥物有意見。

蘇一峰在臉書貼文指出，「人生解鎖殺人未遂」到警局去報到，只是看個門診也可以被告殺人未遂，只是一個藥物有意見，直接給你提告殺人未遂，主治醫師看一個病人門診只有70元。

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他還提到，一個患者如果來看病時，提到他被別人傷害，但是他要告對方不是很成功，各位醫師聽到這邊的主訴，看病請小心了，「你可能就是他下一個要告的人」。

而根據醫療事故預防及爭議處理法，醫療爭議事件發生後須先透過強制調解，調解不成才能提告。他指出，老實說等待這次的調解很久，半年就過去了，就算在場的所有專家都覺得，醫師用藥上完完全全沒有任何問題，患者不管堅持要提告，協調失敗案件發回警局，然後到警局病患就改口告別的事情了。

蘇一峰無奈表示，患者本來是訴求某藥物有問題殺人，但調解的過程發現很難成立，到警局變成就改口告別的。他更自嘲「重症醫師的生活就是這麼樸實無華。」更提醒醫療人員調解時記得要保留底牌，不小心底牌就被對方看光光。
 

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