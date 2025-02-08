寒流急凍血壓飆！2族群恐陷心梗、中風危機　國健署提4方法護心

▲寒流來襲讓全台急凍，也讓心血管疾病發生風險上升，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

寒流持續發威，預計冷到下周一清晨，今天最低溫甚至下探6度。衛福部國民健康署指出，每當氣溫驟降與天氣濕冷時血壓易升高，進而增加急性心肌梗塞和中風風險，有三高或心血管疾病的患者，以及年長長輩，需特別注意保暖和氣溫變化。

國健署指出，「三高」（高血壓、高血糖及高血脂）與心血管疾病息息相關，低溫來襲時一定要做好相關保護，避免健康風險。第一、要均衡飲食，特別是不久前春節假期，不少人過度飲食，此時一定要調整飲食，遵守「三低一高(低油、低糖、低鹽、高纖)」飲食原則，並少喝含糖飲料。

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第二、規律運動、充足熱身，國健署表示，成人每週運動累積至少150分鐘，運動前充分暖身，如關節旋轉運動、慢跑等動態暖身，可增加肌肉溫度、促進血液流動，讓肌肉與關節的活動度與延展性提升，預防運動傷害，冬季建議暖身時間約15-20分鐘。

第三、避開溫差，注意外出時間，尤其清晨和傍晚是溫度最低的時段，出入室內外也容易因低溫會造成血管收縮，使血壓上升，進而增加心臟病和中風急性發作的機會，建議避開低溫和溫差較大的時段出門。

第四、多層次穿搭，保暖不失靈活，要根據天氣變化適時增添衣物，並特別注意頭頸部及四肢末梢的保暖，穿著除保暖外亦須注意靈活活動。

此外，台灣腦中風學會近期也示警感染流感者、本身有氣喘的患者，中風的風險會增加。理事長陳龍指出，流感病毒會引發全身性發炎反應，可能導致血管內皮損傷，增加血栓形成的風險。根據2019年在國際中風會議上發表的一項研究，感染流感後的15天內，每10個人中，就有至少一人可能會中風 。

陳龍提醒，高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、體重過重、吸菸及腦中風家族史，這些都是腦中風的危險因子；腦中風每延後一分鐘就醫治療，將會造成190萬個腦細胞死亡。民眾一定謹記「微笑、舉手、說你好、快打119」腦中風徵兆評估口訣，把握4.5小時黃金治療時間，快打119才能啟動醫療快速通道，減少急診檢傷和照會腦中風團隊時間。

▲這樣作判別腦中風。（圖／國健署、台灣腦中風學會提供）