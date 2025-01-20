入冬都在咳！醫示警「1現象」快就醫檢查肺功能

▲醫師提醒，咳嗽若超過8周以上，就代表有慢性咳嗽的問題。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

入冬氣溫驟降讓病毒活躍，或弱風地區的空氣品質不佳等因素，特別容易引發如流感、氣喘惡化等呼吸道疾病，許多人常常咳嗽不止，即便就醫後服用藥物，症狀仍然持續。醫師提醒，咳嗽若超過8周以上，就代表有慢性咳嗽的問題，這時候就需要進一步透過X光、肺功能相關檢查來釐清問題。

聯安預防醫學機構胸腔內科蔡哲龍醫師指出，傳染性呼吸道疾病主要由病毒和細菌感染引起，而低溫和空氣流通不佳的環境，更有利於病菌的滋生與傳播，有慢性呼吸道疾病患者或是抵抗力較弱的族群，更容易因病原體入侵而出現嚴重咳嗽，甚至發生喘鳴或併發肺炎。

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而若本來就有慢性呼吸道疾病（氣喘或慢性阻塞肺疾病）的人，因呼吸道特別的敏感，早晚溫差大或室內外溫差大，會誘發或加重喘鳴、咳嗽症狀。蔡哲龍說明，若再加上病菌感染，慢性呼吸道疾病會加速惡化，需要急診就醫甚至住院治療，這類患者要定期回診與正確用藥，切記遠離過敏原、避免感染與拒絕菸害。

此外，許多人習慣在濕冷的冬天使用除濕機來保持乾燥的環境，但過度乾燥的空氣會導致呼吸道黏膜水分流失，降低其保護功能，這樣反而更容易受到外界刺激與病菌感染，進而引發呼吸道不適症狀。

蔡哲龍進一步指出，呼吸道理想的環境應該保持適當的溫濕度（攝氏24到28度、濕度50到65%），需特別注意的是，除了傳染性呼吸道疾病外，胃食道逆流、鼻涕倒流等也可能造成類似相關症狀，咳嗽若超過8周以上，就代表有慢性咳嗽的問題，這時候就需要進一步透過X光、肺功能相關檢查來進一步釐清問題，若無異常，不妨考慮鼻咽內視鏡與胃鏡檢查。