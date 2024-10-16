「骨鬆」是無聲殺手　醫曝「7大高危險群」：恐害失能致命

▲骨鬆容易因輕微跌倒、碰撞而引發骨折。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

隨著年齡增長，骨質疏鬆成為重要健康問題，醫師指出，骨質疏鬆症常被稱為「無聲殺手」，嚴重者甚至可能失能，危及生命，建議飲食上可多攝取骨骼健康所需的「鈣質、維生素D3及蛋白質」等，如乳品類、高鈣豆製品、黑芝麻、小魚乾與深綠色蔬菜等。

根據2021年國民健康訪問調查顯示，65歲以上國人中自述有骨質疏鬆比率為18.2%。骨鬆高風險族群包括「女性、年長者、雌激素分泌減少者（如停經或卵巢切除）、體重過輕者、有骨質疏鬆家族病史、營養不均衡、服用影響骨骼健康的特定藥物者」等7大族群。

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恩主公醫院社區醫學部主任黃駿豐指出，骨鬆會使得骨骼變得脆弱，讓原本緻密的骨骼形成許多孔隙，導致中空疏鬆的現象，增加因輕微跌倒、碰撞而引發骨折的風險，因此民眾應從年輕時期開始儲存骨本，透過規律運動、均衡飲食和良好生活習慣，及早預防骨質疏鬆。

黃駿豐說明，每周至少運動150分鐘，從事負重運動可增加骨密度和強健肌肉，幫助改善身體的協調與平衡，減緩肌少症之發生，降低跌倒和骨折的風險。如健走、慢跑、爬樓梯等具有對抗地心引力的運動。

在飲食上要多攝取骨骼健康所需的鈣質、維生素D3及蛋白質等，如乳品類、高鈣豆製品、黑芝麻、小魚乾還有深綠色蔬菜等，並保持適當體重。另也要保持良好生活習慣，不吸菸、減少飲酒、避免久坐生活方式，建議每周2到3次、每次10到20分鐘的適當日曬（避開日光直射時段），以補充維生素D，促進鈣的吸收。