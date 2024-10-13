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國光「流感疫苗」變色　衛福部明下午開專家會議研判原因

▲▼國光流感疫苗傳出外觀異常，同批號10.8萬劑暫停使用。（圖／疾管署提供）

▲國光流感疫苗傳出外觀異常，同批號10.8萬劑暫停使用。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

疾病管制署昨日宣布，基隆市政府衛生局通知主動發現1劑國光流感疫苗外觀出現異常，疫苗藥劑呈現淡黃色，同批號庫存總計10.8萬劑暫停使用，並通報食藥署啟動機制調查釐清事件原因。對此，疾管署副署長羅一鈞表示，明天下午5時30分會召開專家會議，會討論疫苗冷鏈、冷藏情形和研判疫苗變色原因。

疾病管制署昨日接獲基隆市衛生局通知，該市七堵區衛生所通報於10月12日流感疫苗接種前，主動發現1劑目測外觀變色的國光流感疫苗，當即保存該變色疫苗並依程序通報、並未提供接種。經清查該衛生所內同批號（FSZA2408）疫苗，並未發現其他疫苗有類似情形。

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相關事件通報後，羅一鈞表示，該批號疫苗共計驗收約18.3萬劑，已配送至6縣市衛生局，包括台北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、花蓮縣及台東縣，估計已經使用7.5萬劑，庫存約10.8萬劑則緊急通知停止使用。

羅一鈞說，食藥署和國光生技公司明天會先舉行會議，國光公司會把疫苗帶回檢驗，疾管署在明天下午5時30分會召開專家會議，除了疾管署、食藥署、基隆市衛生局之外，國光生技公司和專家學者都會參與討論，會由國光和食藥署報告疫苗冷鏈、冷藏的情形，另外也會研判疫苗變色的原因。

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關鍵字： 流感疫苗 國光 食藥署

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