奶量充足體重反降是警訊！新生兒感冒嘔吐「酮酸中毒」才知糖尿病

▲寶寶奶量充足卻體重下降，可能要注意是否第一型糖尿病問題。（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

小豪在10個多月大時，每天喝奶量充足、副食品食量也很好，但體重卻不增反減，家長還以為是餵不夠，然而一次嚴重感冒，嘔吐、呼吸急促與難以安撫的哭鬧，緊急就醫抽血後才確認有第一型糖尿病，且出現酮酸中毒情況，被收治加護病房治療。醫師指出，胰島素缺乏會讓寶寶攝取的營養無法留在體內，進而影響成長，當孩子明明食慾很好，體重卻沒有增加，應該注意是否糖尿病問題。

收治個案的馬偕兒童醫院兒童內分泌科主任丁瑋信表示，第一型糖尿病為一緩慢漸進性的自體免疫疾病，病童體內存在著會破壞自己胰島細胞的自體免疫抗體。

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寶寶食慾很好，體重沒有增加就是警訊！丁瑋信指出，胰島細胞是分泌胰島素的細胞，胰島素是體內維持血糖穩定、幫助細胞成長、抑制肝醣分解很重要的荷爾蒙，當80-90%左右的胰島細胞被破壞後，臨床上便漸漸出現糖尿病的症狀。

小豪在住院情況穩定後，改為皮下胰島素注射，但由於血糖起伏極大，一天內的血糖值可以從50到400 mg/dL間產生劇烈變化，經過醫療團隊仔細調整劑量，住院整整10天血糖才獲得控制順利出院。

由於嬰兒每日用餐間隔時間短，餵食前需頻繁採血確認血糖值，遇上孩子哭鬧不打緊，「採血針扎在兒身、痛在娘心」，更常讓家長於心不忍。丁瑋信說明，在商討治療計畫後，決定在孩子左上臂處裝置連續血糖監測(continuous glucose monitoring, CGM)，可以每5分鐘自動監測記錄血糖值，並即時顯示血液中的葡萄糖濃度，平均一天共可測得288個血糖值，完全清楚掌握血糖變化趨勢。

▲使用連續血糖監測來自動監測記錄血糖值，避免孩子一直扎採血針。（圖／馬偕醫院提供）

但到了準備上小學時又面臨挑戰。丁瑋信指出，第一型糖尿病患者非常依賴胰島素的適時補充，過往都是靠家長定時注射，考量上學後注射胰島素的不便，加上生活作息的調整可能成為血糖不穩定性的影響因子，經過和醫師討論後決定在入學前使用可以和CGM密切搭配的胰島素幫浦，取代定時注射胰島素。

丁瑋信說明，胰島素幫浦是一種可以精確控制劑量，透過導管定時向體內輸注胰島素的小型裝置，模擬胰島細胞功能的正常運作，常安裝於腹部、臂部或大腿等皮下脂肪較厚之處。新型幫浦可以同時接收CGM的血糖訊息，並根據血糖的變化來調胰島素的劑量。

小豪在這兩項醫材輔助下，入學一個多月來血糖控制平穩，學習能力良好，一點都看不出來他是糖尿病患者。不過醫師也提醒，這些醫材並非健保給付的範圍且需定時更換耗材，平均每月需負擔2萬多元。