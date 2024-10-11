ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

40歲前長白髮「罹1疾病」機率增5倍！　醫曝原因了

▲台南市立安南醫院皮膚科主任羅子焜表示，染髮遵從五撇步養出「逆齡」頭皮，多攝取「八大黑髮關鍵營養素」，以獲得最佳效果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲太早長白頭髮，小心與心臟功能不佳、血液循環差有關。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

隨著年紀變大，頭上的白色髮絲越長越多？家醫科醫師陳欣湄指出，埃及有研究發現，長越多白髮者，存在心血管問題的比例越高；另外，40歲前就冒白髮者，未來得到心臟病的風險恐多出5倍。對此，皮膚科醫師趙昭明解釋，頭髮的營養跟淋巴和血液有關，若血液循環差，尤其是心臟功能不好，就會影響毛囊獲取營養、使白髮增生。

皮膚科醫師趙昭明在健康2.0節目中分享，白頭髮可分為少年白及老化性白髮，根據統計，50歲後頭髮變白的機會比較大，大多數人於該階段都會有白髮，只是數量多寡的差異；此外，還有些疾病性白髮，可能是甲狀腺問題、糖尿病、免疫性問題，甚至是貧血、營養不良等等，都會促成白髮生長。當在一段時間內發現冒白髮的比例突然上升，就得留意恐是疾病問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

趙昭明表示，假使是屬於暫時性白髮，早期預防或治療，並且找出原因，可能還有機會變為黑髮；但如果是慢性健康問題引起白髮狂長，「基本上很難再矯正回來。」

提及40歲前就長白髮，是否與心臟、心血管疾病有關？趙昭明說明，頭髮的營養跟淋巴和血液營養具有相關性，倘若血液循環差，尤其心臟功能不好，需要營養及血液供給的毛囊就難以正常運作；同時毛囊裡的黑色細胞也受到很多基因所影響，當心臟功能不佳，同樣會造成頭髮營養素不足，血液循環不好、頭髮也容易變白。

▲▼白髮,老人。（圖／pixabay）

▲根據統計，50歲後頭髮變白的機會比較大。（示意圖／pixabay）

陳欣湄醫師曾在同個節目上分享，白髮影響外觀，也暗示身體出狀況。她接著引述埃及研究將一群受測者依照髮色程度，從黑髮1分、很嚴重白髮為5分分類觀察，結果發現3分以上者，普遍存在心血管問題的比例較高，例如動脈損傷、高膽固醇和高血壓等等；另外，也發現40歲前就長白髮者，未來罹患心臟病風險的機率，比一般人多出5倍，尤其是不正常的白髮生長，可能真的暗示本身隱藏心血管疾病。

皮膚科醫師黃幼鳴補充，長白髮小心與生活異常有關，除了營養素缺乏，如蛋白質，維生素B12、D3，及微量元素鐵、鋅、銅、鈣的缺乏外，也與身體產生過多自由基相關，像是紫外線，持續曝曬的情況下可能增加身體氧化壓力，容易導致白髮產生；另外，空氣汙染、吸菸都是造成身體氧化來源；喜愛高糖類飲食，也易讓身體處於發炎狀態，可能讓你白髮蒼蒼。

最後則是壓力，黃幼鳴說，過去有個案研究報告，檢測在有壓力的狀態下，頭髮真的會變白，待個案放假回來後頭髮即變黑。他表示，有些白髮是可逆的，但要找出原因才行。

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

關鍵字： 醫藥新聞 白頭髮 心血管疾病 皮膚科 趙昭明醫師 陳欣湄醫師 健康2.0 疾病 老化 少年白

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

張友驊跌倒過世！醫揭「老人常摔地點」　7族群注意

名嘴張友驊跌倒重傷過世！北醫晚間低調證實

台女罹肺腺癌83%沒抽菸！醫曝主因「炒菜要選2種油」

40歲前長白髮「罹1疾病」機率增5倍！　醫曝原因了

26歲女喊經痛！醫生一檢查「看到頭了」　竟生出寶寶

吃得精準才能「愈瘦愈快」！減重醫生教你「不同減重目標」蛋白質吃夠就對了

病床不足涉違約！小港醫院遭罰5萬　急發聲明：與事實有落差

知名手搖店奶茶「熱量＋糖量」總整理！營養師再揪「1料」是熱量陷阱：比珍珠還可怕

全台人瑞5542人創新高！重陽致贈金鎖片預算也大增「逼近6千萬」

迪化街商圈2業者出包！北市抽驗中藥材　菊花有多種農藥超標

讀者迴響

回到最上面