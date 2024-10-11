40歲前長白髮「罹1疾病」機率增5倍！　醫曝原因了

▲太早長白頭髮，小心與心臟功能不佳、血液循環差有關。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

隨著年紀變大，頭上的白色髮絲越長越多？家醫科醫師陳欣湄指出，埃及有研究發現，長越多白髮者，存在心血管問題的比例越高；另外，40歲前就冒白髮者，未來得到心臟病的風險恐多出5倍。對此，皮膚科醫師趙昭明解釋，頭髮的營養跟淋巴和血液有關，若血液循環差，尤其是心臟功能不好，就會影響毛囊獲取營養、使白髮增生。

皮膚科醫師趙昭明在《健康2.0》節目中分享，白頭髮可分為少年白及老化性白髮，根據統計，50歲後頭髮變白的機會比較大，大多數人於該階段都會有白髮，只是數量多寡的差異；此外，還有些疾病性白髮，可能是甲狀腺問題、糖尿病、免疫性問題，甚至是貧血、營養不良等等，都會促成白髮生長。當在一段時間內發現冒白髮的比例突然上升，就得留意恐是疾病問題。

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趙昭明表示，假使是屬於暫時性白髮，早期預防或治療，並且找出原因，可能還有機會變為黑髮；但如果是慢性健康問題引起白髮狂長，「基本上很難再矯正回來。」

提及40歲前就長白髮，是否與心臟、心血管疾病有關？趙昭明說明，頭髮的營養跟淋巴和血液營養具有相關性，倘若血液循環差，尤其心臟功能不好，需要營養及血液供給的毛囊就難以正常運作；同時毛囊裡的黑色細胞也受到很多基因所影響，當心臟功能不佳，同樣會造成頭髮營養素不足，血液循環不好、頭髮也容易變白。

▲根據統計，50歲後頭髮變白的機會比較大。（示意圖／pixabay）

陳欣湄醫師曾在同個節目上分享，白髮影響外觀，也暗示身體出狀況。她接著引述埃及研究將一群受測者依照髮色程度，從黑髮1分、很嚴重白髮為5分分類觀察，結果發現3分以上者，普遍存在心血管問題的比例較高，例如動脈損傷、高膽固醇和高血壓等等；另外，也發現40歲前就長白髮者，未來罹患心臟病風險的機率，比一般人多出5倍，尤其是不正常的白髮生長，可能真的暗示本身隱藏心血管疾病。

皮膚科醫師黃幼鳴補充，長白髮小心與生活異常有關，除了營養素缺乏，如蛋白質，維生素B12、D3，及微量元素鐵、鋅、銅、鈣的缺乏外，也與身體產生過多自由基相關，像是紫外線，持續曝曬的情況下可能增加身體氧化壓力，容易導致白髮產生；另外，空氣汙染、吸菸都是造成身體氧化來源；喜愛高糖類飲食，也易讓身體處於發炎狀態，可能讓你白髮蒼蒼。

最後則是壓力，黃幼鳴說，過去有個案研究報告，檢測在有壓力的狀態下，頭髮真的會變白，待個案放假回來後頭髮即變黑。他表示，有些白髮是可逆的，但要找出原因才行。