調查：女性3種疼痛最常見！高達98%選擇忍痛不管　藥師曝風險

▲疼痛認知行為調查顯示，女性最感受的疼痛前三名分別是頭痛、肌肉酸痛、經痛。（圖／記者黃克翔攝）

記者洪巧藍／台北報導

最新「2024疼痛認知行為調查」顯示，有高達98.1%的女性曾經「忍痛」不去處理，進一步分析最常感受到疼痛分別是頭痛、肌肉酸痛、經痛。藥師提醒，長期疼痛若持續不去理會，恐怕會引起負面情緒，導致人際衝突，建議應掌握「黃金1小時」，尋求正確方式來止痛。

女生真的比較痛！最新國外最新研究顯示，受荷爾蒙波動影響，女性相對更容易感受到疼痛，甚至還會因為生理、心理的交互影響下增加憂鬱症、焦慮症的風險。同時，女性也因為荷爾蒙波動、基因和免疫系統的差異所致，更易罹患「慢性疼痛」。

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而一份最新「疼痛認知行為調查」卻顯示，面對疼痛，有高達98.1%女性寧願忍痛也不處理。值得注意的是，有96.2%女性曾因疼痛影響心情 ，其中更以因為疼痛變得煩躁或易怒為大宗，其次則是容易感到力不從心。調查也顯示，近4成女性曾因疼痛與家人或伴侶產生衝突、也較容易因為疼痛發生而感到孤獨或認為沒有人理解自己。

即使如此，大多女性疼痛發生時還是選擇「有痛自己忍」，自己忍耐不告訴任何人或希望別人主動關心，不願訴說的主因竟是不希望影響別人。北市藥師公會發言人王明媛表示，當身體接收到刺激時，會將疼痛的訊號傳遞給大腦，讓我們感受到疼痛，同時大腦也是感受情緒的中心，所以兩者會容易互相影響，導致身、心皆感受不適。

王明媛示警，若長期置之不理，有可能使疼痛影響層面擴及身心。尤其女性對疼痛的敏感度較高，更要注意疼痛容易引起負面情緒，導致人際關係之間的衝突產生，讓自己陷入「疼痛影響情緒」的負向循環。

王明媛也提醒，忍痛並無法減輕疼痛狀況，若不想讓疼痛逐漸演變為慢性疼痛、影響身心健康，建議遇到疼痛問題的第一步為「先釐清疼痛原因」，並且掌握「黃金一小時」的止痛時間，主動尋找正確的方式舒緩疼痛，快速緩解疼痛是關鍵。民眾可以主動到社區藥局請教藥師建議，了解正確的疼痛管理用藥知識，如果疼痛持續未緩解，也就應該尋求專業的醫療協助。

北市藥師公會提醒，疼痛發生時建議以正面、積極的態度及時處理，不只是女性，所有民眾都應學習正確疼痛管理方式，並建立自我照護觀念，避免因疼痛影響心理健康與社交生活。