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「孕婦貧血」恐害早產！日常別忘補充「4大營養素」

孕婦,懷孕,大肚子。（圖／達志／示意圖）

▲孕婦孕期應避免發生貧血問題，恐導致早產。（圖／達志／示意圖）

文／食力編輯部

依據衛生福利部國民健康署統計（簡稱國健署），我國懷孕婦女在孕期第24～28週的貧血檢驗，結果異常的比率為17.6％（以第二孕期血紅素＜10.5g/dL判斷），國健署吳昭軍署長提醒，孕期貧血可能增加妊娠併發症風險，影響胎兒未來發展與健康，應善用公費產檢，及注意孕期鐵、葉酸、維生素B12及蛋白質四大關鍵營養素的補充。

日常補充4大營養素　保護媽媽與嬰兒健康

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孕期貧血可能造成胎兒過小、發生早產、發展遲緩、注意力不足、智力障礙及兒童時期罹患癌症的風險上升，甚至增加周產期死亡率等，貧血也會讓孕產婦心肺負擔加重，增加子宮收縮不良、難產、周產期憂鬱等發生機率。

根據國外文獻指出，孕期診斷為貧血的孕婦，發生妊娠高血壓風險為孕期未患貧血孕婦的1.5倍、發生妊娠糖尿病風險為1.2倍。懷孕期間攝取足夠的鐵、葉酸、維生素B12、蛋白質等4大營養素，可預防貧血的發生。國健署提供營養攝取4招，幫助孕媽咪在日常飲食中攝取關鍵營養素，預防因營養素缺乏而發生貧血：

1、深綠蔬菜補葉酸

孕媽咪們可以透過每日攝取1至2碗的深綠色蔬菜（如菠菜、紅莧菜、空心菜等），來達到懷孕期間每日需攝取600微克葉酸的建議量，其他包括肝臟、豆類（如黃豆、黑豆）、芭樂等，也是補充葉酸的選擇。有懷孕計畫的婦女，可以在懷孕前3個月就開始留意葉酸的補充，不僅有助於預防貧血，還能幫助胎兒正常發育與成長及神經系統的發展。

2、肝臟海鮮富含鐵

肝臟類（如豬肝）、海鮮類（如文蛤、章魚）和紅肉類等富含鐵質，懷孕期間建議每日需攝取15毫克的鐵質，若在第三孕期（29週以後）及哺乳中的媽咪，則需要增加鐵質的攝取至每日45毫克。此外，在飯後2小時內食用富含維生素C的水果（如橘子、小番茄、芭樂等）也可以幫助鐵質的吸收。

3、充足攝取B12

懷孕時每日攝取2.6微克維生素B12能增進胎兒的神經系統健康。可以透過攝取動物性蛋白質（如肉類、海鮮類、蛋、乳品）或是紫菜等食物補充。

4、豆魚蛋肉幫造血

豆魚蛋肉所提供的蛋白質為身體提供足夠的造血元素。懷孕期間孕媽咪應注意蛋白質的補充，比平時額外攝取10公克的蛋白質，也要注意蛋白質的來源一半以上應來自優質蛋白質，如：黃豆、毛豆、黑豆與相關製品，或乳製品、魚、蛋、肉等。

掌握產檢衛教資訊　定期規律產檢

為了守護孕媽咪和胎兒健康，國民健康署提供14次公費產檢，其中包括在懷孕第24-28週補助的貧血檢驗，詳細的檢查項目和期程可以參閱「孕媽咪健康手冊」和「孕媽咪衛教手冊」。
為了幫助準爸爸們一起關心孕媽咪健康，國民健康署提供「爸爸孕產育兒衛教手冊」，如有任何疑問都可以翻閱，一同了解如何照顧媽媽、寶寶的健康。

有孕期照護的相關問題，可至國民健康署健康九九+網站-媽咪好孕館查詢，或撥打免付費孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870（抱緊您，抱緊您）。

你應該要知道的食事
孕期需攝取充足的鐵、葉酸、維生素B12及蛋白質，避免孕婦發生貧血，而造成胎兒過小、發生早產、發展遲緩、注意力不足或產婦心肺負擔加重，增加子宮收縮不良、難產等狀況。

本文由food NEXT食力【孕婦貧血吃這些食物就對了！注意營養補充4大關鍵！】授權提供

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關鍵字： 孕婦 早產 懷孕 食力

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