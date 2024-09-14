70%女生都做錯！「熱水洗內褲」變更髒　醫曝原因

▲不少人認為用熱水洗內褲，殺菌又消毒。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

為了不讓貼身衣物和浸滿汗水的衣褲、臭襪子攪在一起洗，你都習慣用熱水手洗內褲嗎？美女婦產科醫師蕭詠嫻指出，70%女孩都做錯，很多人以為用熱水洗才乾淨，一旦水溫超過50°C，容易使內褲底的含蛋白質分泌物變性凝固，反而會殘留在內褲底。

有抖音影片提到，「很多女生在洗澡的時候順便把內褲給洗了，看上去很勤快、很愛乾淨，實際上這個習慣很容易讓婦科病找上你。」對此，蕭詠嫻醫師拍攝短影音，解釋並非指洗澡時不准洗內褲，而是因為洗澡時水溫太高，而女性內褲底時常有些含蛋白質的分泌物，當水溫達50°C，蛋白質就會開始變性凝固，因此刻意以熱水洗內褲，反而使分泌物凝固卡在內褲底、洗不乾淨，「所以才說不要用熱水洗」。

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蕭詠嫻也分享個人經驗，透露她喜歡在洗澡時趁著放冷水先洗內褲，待水溫開始變熱時，就會停止洗內褲，轉而開始洗身體。

▼用熱水洗內褲，恐讓分泌物卡在褲底洗不乾淨。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

以內褲來說，3～6個月就應更換，家醫科醫師陳欣湄分享3步驟清洗，如下：

1.內褲和一般衣物分開洗，建議以比例1：1000調製漂白水與清水，將內褲先浸泡在稀釋過的漂白水中約10～15分鐘後再清洗。

2.清洗局部泛黃或污漬，建議挑選弱酸性洗劑來清洗，再以冷水沖洗乾淨，提醒大家不要使用熱水，因內褲上的分泌物為蛋白質，遇熱就容易凝固在纖維中，使得清洗不易。

3.盡量把內褲放在太陽下曬乾殺菌，曬在室內容易增加黴菌數量，內褲也建議反著曬，這樣才能使接觸面直接透過紫外線殺菌；但碰上陰天則可烘乾。

▲醫師認為，手洗內褲可能殘留洗滌劑，或因水擰不乾而滋生細菌。（示意圖／記者姜國輝攝）

不少女性認為「手洗內褲」比較好，婦產科醫師張瑜芹曾直言，「其實手洗容易導致洗滌劑殘留在內褲上，對私密處造成刺激」，另外若洗完後水擰不夠乾，更容易使細菌滋生。所以除了內褲沾到分泌物或經血時需要強力洗滌，可以「先手洗再機洗」，否則平時用洗衣機清洗即可，「省時省力更健康」。