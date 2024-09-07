太太戒菸成榜樣！菸齡34年警員也跟進　沒抽菸後上山打獵走更久

▲「2024戒菸就贏比賽」成功戒菸得獎組戒菸超過4個月再次檢測，成功晉級「戒菸楷模」，暢談戒菸的困難及挺過菸癮的撇步，齊呼「戒菸不嫌早」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台中市和平分局雙崎派出所警員劉正明，今年53歲的他菸齡已經34年，因為健康因素已經成功把酒跟檳榔戒了，唯獨就是戒不掉菸。他自己妻子已經成功戒菸10多年，這次偶然在派出所內看到董氏基金會的「2024戒菸就贏比賽」廣告，加上派出所對面剛好是衛生所，衛生所人員看到他老說「不要抽了啦」，讓他下決心參與，不但成功戒菸還獲得獎項。

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▲「2024戒菸就贏比賽」成功戒菸得獎組戒菸超過4個月再次檢測，現場判讀結果。（圖／記者洪巧藍攝）

董氏基金會「2024戒菸就贏比賽」成功戒菸得獎組，今（7）日舉辦公開活動，請這些戒菸超過4個月的得獎者再次檢測，結果全數過關，成功晉級「戒菸楷模」，並於現場分享自己戒菸4個多月以來遭遇的困難及度過菸癮來襲的經驗。

特別跟太太遠從山上到台北來的全國成功戒菸貳獎得獎組劉正明，他靠多喝水及嚼口香糖克制吸菸的衝動，戒菸後睡眠改善，注意力較集中，體力也變好，身為原住民的他到山上狩獵可以走得更久、捕獲更多獵物。

見證人劉太太說，以前兩人在車上，只要先生說「戴口罩！」她就知道先生又要抽菸了，儘管不高興也只能瞪他一眼就默默戴上。當先生主動說要報名戒菸，她非常驚訝，為了健康已經唸他十多年都不戒，這次怎麼可能說戒就戒？不過就怕說了會有反效果也就不敢多問，怕先生因戒菸煩躁就放棄不戒了，沒想到先生不但成功戒菸還抽中全國貳獎6萬元。

▲「2024戒菸就贏比賽」成功戒菸得獎劉正明和他的太太一起分享戒菸經驗。（圖／記者洪巧藍攝）

每天兩包、菸齡10年、28歲的成功戒菸首獎得獎陳晉志分享戒菸過程，他前一兩周過得很痛苦，心情差、手抖，每次經過便利商店就好想買菸，後來忍耐只買口香糖，也不要帶超過100元的錢在身上。再透過深呼吸、多喝水、擴胸運動及快走，也吃口香糖幫助度過菸癮。

陳晉志說，戒菸4個月來體力確實變好、咳嗽改善，連睡眠品質也變好。由於自己爸爸也是老菸槍，身體不好，希望透過自己示範讓爸爸也戒菸，或許可以參加下一次戒菸就贏比賽。

▲「2024戒菸就贏比賽」成功戒菸首獎得獎陳晉志（左二）獲獎，與他的母親（右二）一同出席。（圖／記者洪巧藍攝）

戒菸越久，身體健康的問題就能改善越多！台大醫院家醫部醫師郭斐然指出，根據世界衛生組織(WHO)提出104個戒菸的理由，停止吸菸20分鐘，心跳就會下降復原；停止吸菸12小時，血液中一氧化碳濃度就會降至正常值；停止吸菸2到12周，增加血液循環與肺部功能；停止吸菸1到9個月，咳嗽與急促呼吸情形症狀會獲得顯著改善；停止吸菸5到15年，中風機率降低至與非吸菸者一樣。

郭斐然說，WHO 7月剛發布的首份成人戒菸指引(WHO clinical treatment guideline for tobacco cessation in adults)就強調也適用於戒除加熱菸，然而菸商在台灣不斷誤導加熱菸「減害」與「可以戒菸」，事實上，不管紙菸、加熱菸、電子煙都一樣會上癮，都有一手、二手、三手菸危害，戒菸就是唯一的選擇。





▲警務人員成功戒菸特別獎得獎的許智惟（左二）偕同挺著孕肚將「卸貨」的太太（右二）前來。（圖／記者洪巧藍攝）