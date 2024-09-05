男性50歲之後半數面臨「攝護腺肥大」　醫揭3大泌尿症狀警訊

▲攝護腺肥大會影響下泌尿道功能，是男性患者來到泌尿科的主因之一，示意圖。（圖／pakutaso）

記者洪巧藍／台北報導

隨著年齡增長，男性會逐漸遭遇攝護腺肥大問題，醫師指出，可能症狀包含排尿頻繁、明顯餘尿感、尿流很慢，後續還可能演變為血尿、膀胱結石、尿滯留、腎水腫、尿毒會接踵而至，甚至嚴重影響日常生活，提醒應及早就醫檢查並與醫師討論適合的治療方式。而針對高齡或者內科共病者，也可以考慮雷射微創手術，減少出血、組織熱傷害較淺。

書田診所泌尿科醫師張雲筑表示，攝護腺是男性特有的器官，會因年紀增長、男性荷爾蒙刺激、慢性發炎等因素而漸漸增生肥大，逐漸影響下泌尿道功能，且會隨著肥大的程度日益嚴重。50歲以後，約5成男性開始出現因攝護腺肥大的泌尿道症狀，80歲的盛行率高達8成。

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張雲筑指出，攝護腺肥大治療方式，會依患者身體狀態、臨床症狀以及攝護腺大小而定，通常先使用口服藥物治療並觀察，但如果藥物治療效果有限、因攝護腺阻塞造成反覆泌尿道感染或結石、尿滯留、腎功能惡化等，則建議手術治療。

張雲筑也提到，若攝護腺大小不足40毫升，卻又造成尿路阻塞的小型攝護腺，以手術處理切除肥大區組織後，部分病人會產生膀胱頸攣縮的併發症，這和患者有慢性泌尿道感染、代謝性疾病如糖尿病、心血管疾病等病史、疤痕過度增生體質相關。

▲書田診所泌尿科醫師黃榮堯、張雲筑前往世界泌尿內視鏡學及泌尿外科技術大會WCET發表攝護腺銩雷射剜除術。（圖／記者洪巧藍攝）

另一方面，手術過程中過度切除天然膀胱頸或有殘餘之攝護腺肥大組織，也可能導致術後產生膀胱頸攣縮，使得術後原本暢通的尿路再度窄縮，尿流甚至比術前更加細小。因此，小型攝護腺在手術過程要找到最適切的切除界限較中型、大型攝護腺來的困難，發生膀胱頸攣縮的風險較其餘兩者為高。

張雲筑說明，此時可以藉由「銩雷射攝護腺剜除手術」併行膀胱頸黏膜保留技巧，精確地找出天然膀胱頸與肥大組織的交界，維護膀胱頸的同時，將攝護腺肥大增生區處理乾淨。

張雲筑形容，雷射剜除手術可以想像是從橘子果皮上把果肉完整剝除，沿著攝護腺肥大的區域與周邊區域的交界處，將所有增生組織剝離後，經絞碎再由內視鏡吸出，因復發再次手術的機率極低，同時能維護其他組織結構的完整性，並減低術後種種併發症如尿失禁、尿路狹窄等風險。

書田診所泌尿科團隊治療攝護腺肥大的技術純熟，上月受邀前往世界泌尿內視鏡學及泌尿外科技術大會WCET ( World Congress of Endourology and Uro-Technology ) 大會，發表「銩雷射攝護腺剜除手術併行膀胱頸黏膜保留技巧，避免小型攝護腺產生膀胱頸攣縮」之手術研究，向各國泌尿科醫師分享台灣卓越泌尿醫學的手術技術。