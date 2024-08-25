「整夜都在做夢」失眠3型態　中醫揭4招改善：別用喝酒助眠

▲中醫將失眠分成入睡困難、淺眠易醒、多夢眠差等類型。（示意圖／ETtoday資料照）

文／問8線上健康諮詢 鈺唐中醫診所副院長張鈺鈞

前言：睡眠障礙、失眠是現代人常見的問題，據統計約有20％至30％的成年人夜不成寐。除了吃安眠藥、抗焦慮藥物外，中醫在治療睡眠障礙上，也有許多優勢，可與西藥搭配使用，大幅緩解失眠問題。

生活工作壓力大、作息不穩定讓人輾轉難眠，除了難入睡，還有睡不熟以及提早醒來等等問題。許多人會借助安眠藥助眠，但可能劑量愈吃愈重，且隔天早上起來精神不佳。中醫是另一個可考慮的治療選項。

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失眠有3種型態和因素

平常問診時我會詢問病人的睡眠狀況，如果睡眠不佳的情況已經持續1個月以上，且造成疲倦、影響生活，那麼可視為睡眠障礙。我將睡眠障礙歸類成3個類型：

•失眠：可概括為入睡困難，當病人一周出現3次以上，入睡時間超過30分鐘，即可視為難入睡，另外還有淺眠、睡眠中斷，像是睡眠呼吸中止症，由於呼吸道狹窄造成呼吸不順，除了會打鼾，還會因為呼吸不到空氣時醒來而中斷睡眠；其他如不寧腿症，腳會痠麻、如同螞蟻爬過而有刺痛感影響到睡眠品質，或因胃食道逆流，連帶脹氣、喉嚨卡卡而睡不安穩。

•睡眠清醒週期失調：例如熬夜、輪班造成生理時鐘紊亂。

•嗜睡

中醫治療失眠有3大優勢 有機會能幫助安眠藥減量

失眠不僅造成精神不佳、心理壓力大，更可能增加慢性病如肥胖、心血管疾病甚至失智的風險。許多有失眠問題的人可能會選擇吃安眠藥，不過中醫相較於西醫有許多優勢：

•安眠藥劑量可能愈吃愈重，一開始服用半顆感覺睡眠有改善，吃了一陣子之後覺得睡得不夠沉，就會吃到一顆甚至更多。但中藥是天然藥材，基本上沒有越吃越重的現象。

•安眠藥有戒斷問題，沒吃藥就不能睡，中藥則沒有這個問題。

•服用安眠藥的隔天醒來可能會感到昏沉、注意力無法集中，中藥則是睡飽後精神較佳。

雖然中藥起效較慢，無法像安眠藥吃了馬上有睡意，但從調理身體著手，效果穩定持久，較不會有不舒服的情況，例如：肝氣不疏使用疏肝理氣藥物來調理，也讓身體陰陽調和，自然能改善失眠問題。

許多人會因為西藥愈吃愈重、控制不佳而來看中醫，我的建議是西藥不需要中斷，另外用中藥改善睡眠品質和隔天起床的精神，等情況穩定、安眠藥劑量不需加重後，病人就可以跟醫師討論安眠藥減量的可能性。

依體質、症狀辨證論治 中醫治療三大失眠證型

中醫治療睡眠障礙，會根據患者的具體情況、體質跟脈象，採取不同的藥物和配方：

•入睡困難型：難以入睡的患者通常思慮較多，容易緊張，無法放鬆入睡，平常情緒起伏也較大，因此會用「疏肝」的方式，如：加味逍遙散、抑肝散等方劑，來疏肝理氣、解鬱安神。

•淺眠易醒型：總是睡得不夠沉，夜間反覆醒來數次，或因周遭有些許聲響，就干擾到睡眠，睡眠中斷後有時也不易睡回，這類患者多半「陰虛有熱」可使用黃連阿膠湯、酸棗仁湯、天王補心丹等方劑，來滋陰降火、寧心安神。

•多夢眠差型： 患者的形容多是整夜都在做夢，夢境清晰且一個接著一個，起床後都能記住夢中的事物，若合併有喉嚨卡痰，可用使用溫膽湯等方劑，清熱化痰、安神定志。

不過失眠的人大多不會只有一種類型，而是同時合併好幾種，例如憂煩過多、工作壓力大，熬夜完成工作的失眠者，就可能同時有肝氣不疏、陰虛火旺的問題，所以需要由醫師診視後來做判斷。

除了這些睡眠症狀外，如果病人同時有睡眠呼吸中止症、鼻過敏、胃食道逆流等等問題，則必須同時處理，有助改善睡眠品質。

門診上碰過一名女性，家庭不睦、女兒剛出社會找工作不順利，患者本身也容易煩惱生活大小事，吃了安眠藥也難以入睡，即使睡了也是睡睡醒醒品質很差。把脈後發現她肝氣不順、心火旺，開立疏肝理氣和清心安神的藥。調理一段時間後那位病人說，原本要吃兩顆安眠藥，搭配中藥後只須要吃一顆安眠藥就很好睡，心情也穩定不少。

除了藥物 想改善睡眠 生活四大面向要注意

藥物能改善失眠問題，但注重睡眠衛生同樣重要，因為注意生活和飲食細節才能真的改善睡眠障礙，這才是克服失眠的根本。日常生活中可以注意：

•飲食：

1.晚上8點後避免進食或吃宵夜，尤其避免難消化的食物，以免因腸胃運作影響到睡眠。

2.避免下午3點後攝取含有咖啡因飲品，如：咖啡和茶，以免影響入睡。

3.避免藉由飲酒助眠，酒精會影響睡眠品質，長期下來甚至產生成癮問題。

•運動：

1.白天可以適度運動，有助於調整作息和睡眠。

2.睡前1至2小時避免劇烈運動，以免身體過度亢奮，難以入睡。

•3C產品：

睡前避免使用手機等3C產品，減少藍光刺激，讓大腦放鬆。

•培養好的睡眠習慣：

1.白天小睡時間應控制在1小時內，以免影響夜間睡眠時長。

2.注意臥室的燈光、噪音等因素，必要時使用遮光窗簾、耳塞等工具改善睡眠環境。

3.如果躺在床上超過30分鐘仍無睡意，可先起床做一些簡單輕鬆、不用思考的活動，例如摺衣服等，待有睡意時再上床睡覺。

4.建立睡前儀式，例如泡腳、按摩、聽音樂等，幫助身體放鬆，準備入睡。

5.生理時鐘紊亂的人，可短期使用褪黑激素幫助調整，但應諮詢醫師意見。

6.白天多曬太陽，幫助調整生理時鐘。

本文經授權轉自：問8線上健康諮詢《【張鈺鈞醫師】睡眠障礙看中醫3大優勢、改善睡眠可從四大面向著手》