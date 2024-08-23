登山領隊遭虎頭蜂攻擊亡！醫揭蜂螫9月最高峰　2情況嚴重恐喪命

▲蜂隻螫傷有兩種情況會很嚴重。（圖／達志影像／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

民進黨立委鍾佳濱屏東服務處舉辦志工團登山活動，昨在古道遭遇虎頭蜂襲擊，其中41歲洪姓領隊為保護團員，遭蜂群螫咬至少30處傷口，送醫不治。毒物科醫師指出，國內蜂螫受傷高峰在7至10月，普遍致死率不高，但有兩種情況很危險，第一是本身嚴重過敏者，可能會出現過敏性休克；另如果被蜂群螫傷且受傷超過20處以上，出現嚴重中毒症狀甚至死亡風險高。

根據台北榮總毒物中心研究報告分析，國內在2001至2021年期間，因蜂螫傷通報至毒物中心的病人共有661名，有46人（7.5%）產生嚴重中毒症狀，包含29人重症（占4.7%），17人死亡（占2.8%）。進一步分析發現，同時被越多隻蜂螫傷、被胡蜂螫傷、年齡較大者及身體多處部位被螫傷的病人，與蜂螫後是否產生嚴重中毒具有顯著的相關性。

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▲蜜蜂和胡蜂螫傷後可能引起全身性的毒性反應，示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌受訪表示，蜜蜂和虎頭蜂螫傷後可能引起全身性的毒性反應，包括過敏反應、凝血功能異常、橫紋肌溶解症、急性腎損傷和肝損傷等；而螫傷數目越多，直接的毒性反應（如急性腎損傷、橫紋肌溶解症和急性肝損傷）就越嚴重。

楊振昌也提到，一般蜂隻螫傷的致死率不高，傷口沒有感染情況下紅腫熱痛約兩天會改善，但是有兩種情況很危險，一是嚴重過敏者會過敏性休克，約在遭蜂螫後30分鐘到2小時會發生，如果沒有及時得到治療，會因為支氣管痙攣死亡。另外就是要擔心蜂群螫傷，以虎頭蜂來說，若螫傷數超過20處時，則可能產生嚴重的全身性中毒症狀甚至死亡。

毒物中心研究報告也顯示，蜜蜂和虎頭蜂螫傷主要發生在夏秋的7月至10月間，特別是9月份通報螫傷的人數達到最高峰。為什麼這個時期這麼容易被蜂螫？楊振昌解釋，蜂類在秋天築巢、也要貯存食物過冬，工作繁忙，加上防禦習性，特別容易被激怒。

楊振昌提醒，民眾若登山到野外，要注意附近有沒有蜜蜂或者虎頭蜂，如果有發現一定不要特別招惹，但也別大動作跑開驚擾蜂群，只要快速走開即可。另外，到這些地方也應該不要噴香水或穿太鮮豔，可能會吸引蜂隻。

如果真的被螫傷，一般情況建議將蜂刺移除、洗淨傷口、冰敷就可，但如果產生過敏症狀或被多隻蜂螫傷者，應盡快就醫接受治療，以免產生嚴重的中毒症狀，或甚至危及生命。