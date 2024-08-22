他糖尿病血糖忽高忽低！竟是回診前幾天惡補「猛運動」釀禍





▲突然運動量劇烈改變，恐怕使血糖控制不穩，示意圖非當事人。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

一名40多歲男性糖尿病患者，血糖偏高且控制不佳，上一次回診醫師調整胰島素劑量也衛教提醒要運動，沒想到下一次回診竟然出現低血糖問題，還頭暈、冒冷汗。醫師問診發現，他平常很少運動，但是這次回診前才開始惡補，連續幾天猛做中強度的運動1小時至1.5小時，運動量劇烈變化讓胰島素阻抗出現變動，才造成這次血糖的落差。提醒患者，平常應該養成規律運動習慣，要增量也應逐步增加，才能達到理想控制目標。

收治個案的書田診所家醫科主任醫師何一成表示，血糖應該要控制在目標值範圍之間，太高、太低都不好，一般空腹血糖目標值為80至130mg/dl，餐後血糖目標值為80至200mg/dl。而這名個案上一次回診，空腹血糖高達212mg/dl，餐後血糖268 mg/dl，糖化血色素8.6%，胰島素阻抗指數2.5，整體情況都是偏高，控制狀況不好，後續給予運動與飲食衛教，並調整胰島素劑量。

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沒想到下一次回診，他空腹血糖68mg/dl，餐後血糖108 mg/dl，胰島素阻抗指數1.6（正常值小於1.5），偶爾出現頭暈、冒冷汗等低血糖症狀。詳細問診得知，患者的飲食量大致均衡穩定，平時很少運動，但驗血前幾天想起衛教說要運動，便開始每日做中強度的運動1小時至1.5小時。

何一成表示，研判這名患者因為每日運動量的劇烈變動，讓胰島素阻抗出現變化，也就讓原本處方的胰島素作用太強，血糖就猛掉。其實運動應該是每日規律定量，如想增加運動量，應逐步增加，並與醫師討論調整胰島素劑量。

▲書田診所家醫科主任醫師何一成說明胰島素阻抗變化。（圖／書田診所提供）

何一成進一步解釋，胰島素阻抗是指人體細胞對於胰島素的敏感性降低，胰島素阻抗指數越高，敏感性就越低，導致血液中的葡萄糖無法順利進入細胞，因此身體就需要更多胰島素，以協助血糖的代謝，倘胰島素的仍不足，就會使得血糖濃度升高。除了糖尿病之外，肥胖、心血管疾病、脂肪肝、代謝症候群等，都與胰島素阻抗相關。

而運動會使胰島素阻抗降低，何一成說，運動量大，改善胰島素阻抗就多，運動量少，改善胰島素阻抗就少，所以如果當運動量突然劇烈變動，也會使得血糖變動幅度變大。

改善胰島素阻抗，飲食與運動雙管齊下。何一成提醒，飲食方面應避免攝入過量的碳水化合物，並減少攝取脂肪、糖、紅肉等，建議高纖維飲食，包括足量的蔬菜、水果、全穀物等。運動方面，阻力運動與有氧運動皆可降低胰島素阻抗，阻力運動像是伏地挺身、彈力帶、啞鈴等；有氧運動如游泳、快步走、跳繩等。應規律從事中等強度的運動，倘要增加運動量要循序漸進，避免劇烈變動。