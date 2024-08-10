「攝護腺癌」早期症狀不易警覺！醫提醒「2族群」要每年檢查

▲醫師提醒，排尿出現問題，要儘早就醫檢查。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者趙于婷／台北報導

80歲林爺爺因「排尿障礙」就醫，檢查確診攝護腺癌，所幸還處於早期。醫師指出，攝護腺癌發生率在台灣男性排名為第六位，死亡率則占第五位，早期症狀與攝護腺肥大相似，因此容易至中、後期才被診斷，有「家族史的40歲以上者」以及「無家族史的50歲以上者」，每年都應接受攝護腺特異抗原指標檢查。

台北慈濟醫院泌尿科蔡曜州主任指出，攝護腺為男性生殖系統的一部份，位於膀胱下方，介於肛門與陰囊之間，有維持精子活動力與生命力、促進性徵發育與成熟、保護生殖泌尿系統等功能，當攝護腺出現肥大、發炎或是癌症時，往往也會影響泌尿系統，出現尿急、滴尿、排尿不順、尿流變細等症狀。

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攝護腺癌通常好發於60歲以上男性，在臨床經常會遇到病人因擔心高齡、術後排尿問題及性功能障礙而對手術治療有疑慮。蔡曜州說，攝護腺癌指數是臨床診斷分期的標準，治療上有手術治療、放射線治療、化學治療及賀爾蒙療法等方式，以手術來說，有傳統開腹手術、腹腔鏡手術、達文西手術等選擇，現今則有海福刀微創治療的新選項。

蔡曜州說明，傳統開腹手術不僅傷口大更容易有併發症，已不是治療首選，腹腔鏡手術雖然傷口小、恢復快，但因視野受限而使執行難度較高，因此目前醫界多以視野清晰、操作靈活的達文西手術為主流，但若病人在癌症早期即被診斷，且醫師評估腫瘤範圍小、惡性度低，則可考慮使用海福刀進行治療。

攝護腺癌是男性發生率排名第六的癌症，蔡曜州提醒，有家族史的40歲以上者以及無家族史的50歲以上者，每年應接受攝護腺特異抗原指標檢查，此外，每位病人適用的治療方式不盡相同，建議與專業醫師討論最合適的治療方案。