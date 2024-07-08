婆婆懷孕工作到生！她挺7月肚「遭酸整天吹冷氣」　名醫霸氣回9字





▲天氣熱孕媽想吹冷氣，卻遭長輩暗酸「會養成要吹冷氣的習慣」。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

懷孕是趟艱辛的旅程，除了面臨各種孕期不適，還得承受不少心理壓力。一名懷孕7個多月的孕媽向婦產科名醫蘇怡寧求救，表示自己目前在家待產，但長輩認為「當年婆婆懷孕也都做（工作）到生」、沒吹冷氣，暗酸她懷孕整天吹冷氣會把身體吹壞，但家中午後飆到32°C，不禁擔心熱傷害危及胎兒健康。對此，蘇怡寧霸氣回「（如果）你死了寶寶也不用活」，網友讚翻。

名醫蘇怡寧時常替孕媽們解惑，近日他收到懷孕7個多月的孕媽私訊，自述目前在家待產沒上班了，但老一輩觀念認為「當年婆婆懷孕也都做到生」、「也沒有要吹冷氣的這種狀況」，認為她應該沒那麼不耐熱，如果現在懷孕一整天吹冷氣會把身體吹壞，養成未來都要吹冷氣的習慣。因而求助他該如何和長輩溝通，以及孕婦熱傷害的問題。訊息中還備註「家裡客廳完全沒有風吹得進來」，以6、7月為例，午後室內溫度是31～32°C。

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蘇怡寧看完求救訊息先是婉轉回覆，「很抱歉，跟不可理喻的長輩溝通不是我的強項。」此時孕媽再追問，「是否有正確關於孕婦熱傷害對於胎兒影響的醫學報導可分享給長輩們了解？」隨後蘇怡寧霸氣直回，「不用找是否（對）胎兒有影響，你死了寶寶也不用活。」

▲蘇怡寧心疼孕媽吹冷氣的權力遭限制，不解「女人何苦為難女人？」（示意圖／視覺中國）



蘇怡寧不解地問，「女人何苦為難女人？」無奈建議該名孕媽還是去上班吧，至少還有冷氣吹，「連這種鬼話都說得出口，你覺得跟這種人討論文獻講道理有用嗎？」

孕媽的遭遇讓網友看得心疼又憤怒，「直接回娘家」、「他們只是想省電費而已…看你過得爽他們心裡不爽」、「不聽長輩言快樂好多年！請身邊隊友多溝通吧！懷孕期間就這樣，等小孩出生大概會聽到魔音穿腦」、「請媽媽珍惜自己，有這樣的婆婆，等孩子出生後還有得受」、「省電費搞到住院，花更多錢划不來，媳婦熬成婆的價值觀真是可怕」、「家庭問題幹嘛找醫師處理，老公還活著就叫他出來喘氣」。

國泰醫院婦產科醫師陳俐瑾曾說明，孕婦普遍體溫偏高，且因為腹中的胎兒，其血管調節能力、散熱機制都較差，如果長期暴露在高溫天氣，外來熱不容易散去，會比一般成人更容易中暑。

陳俐瑾說明，如果孕婦僅有短期，偶爾1～2天有熱傷害情況，目前文獻顯示對孩子沒有長遠影響，但如果長期處於高溫狀態，且又是懷孕的前3個月，可能會影響寶寶的神經系統發育，若是懷孕後仍在高溫環境工作的女性就要特別注意。