太焦慮恐變肥！科技業主管一年暴增20公斤　「壓力胖」有5徵兆

▲有個案因為壓力等原因，一年胖20公斤。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張乃文／台北報導

動畫電影「腦筋急轉彎2」上映後引發許多討論，故事中象徵焦慮的「阿焦」掀起「腦中革命」時更引起不少人共鳴。不過，醫師提到，若長期被焦慮主控大腦，除了情緒外，也可能讓體重失控，過去看診觀察到，因為焦慮導致「壓力胖」的個案不在少數。曾有一名患者因為長期睡眠不足加上工作壓力，一年體重暴增20公斤。

初日診所肥胖專科暨家醫科醫師楊智雯說，過去看診經驗中，因為焦慮導致「壓力胖」的個案不在少數，「10個可能就有3個」。先前遇過一位34歲的科技業男性，婚後除了家庭幸福外，職場也被提拔為部門主管，但需要半夜與國外廠商開視訊會議。

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楊智雯表示，個案長期睡眠不足，腎上腺功能開始失衡，飲食總是以可優先取得的食物為主，像泡麵、洋芋片、可樂成為快速補充體力的補給品；內外壓力疊加下，一年內體重暴增20公斤。她說，後續透過腸道功能與荷爾蒙檢測，加上飲食調整，並協助病患找到紓壓的管道，降低壓力荷爾蒙的影響，也讓個案體重在一個月內穩定下降4%。

楊智雯指出，壓力使人發胖可能與2個原因有關，包括長期壓力會刺激皮質醇分泌。她說明，高濃度皮質醇會減少多巴胺的釋放、影響多巴胺受體的敏感性導致愉悅感降低，進而增加能釋放多巴胺的高脂高糖食物的慾望，形成惡性循環。

楊智雯提到，持續的壓力也會導致血糖長期較高，促使胰島素過度分泌，增加胰島素阻抗。

楊智雯提醒，「壓力胖」有5個徵兆，如腹部肥胖、全身痠痛、腸胃功能紊亂、睡眠質量下降及食慾失控。她建議，出現相關症狀時，可先嘗試培養興趣來紓解壓力，並適時補充營養素，像是維生素B6、B12，都是色胺酸轉換成「快樂荷爾蒙」血清素的重要輔酶；同時擁有充足的睡眠，才不會造成惡性循環。