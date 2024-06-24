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遠雄廣場「鴻屋咖哩」增2人通報腹瀉！新北衛生局：即起暫時停業

新北衛生局稽查遠雄鴻屋咖哩。（圖／新北市衛生局提供）

▲新北衛生局稽查遠雄鴻屋咖哩。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

新北市衛生局今（24）日再接獲遠雄「鴻屋咖哩」疑似食品中毒通報，新增2人（同住家人）18日前往用餐後陸續出現腹瀉等不適症狀並就醫，目前已累計10人就醫，8人已返家休養，2人輕症住院中。新北市衛生局表示，已命該業者即起暫停作業。

新北市衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦指出，針對該起事件，1年內已接獲2次遠雄鴻屋咖哩疑似食品中毒通報，達暫停作業標準，因此已命遠雄廣場鴻屋咖哩自24日起暫停作業，待該公司完成改善後，提出改善報告，經審查同意及環境複查合格後，才可恢復作業。

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楊舒秦表示，衛生局接獲通報後，已經立即到現場採集非同批食品檢體豬排咖哩蛋包飯1件、環境檢體3件及人體檢體7件，後續將依食品及人體檢驗結果綜整研判，若確認為食品中毒事件，可依食品安全衛生管理法第49條規定移送檢調偵辦。

衛生局呼籲，食品業者應加強作業環境衛生、工作人員個人衛生、原物料採購驗收、食品製作流程及物流配送等管理，並注意食品保存條件，避免因保存不當導致微生物生長，另衛生局每年針對轄內餐飲業者進行定期與不定期稽查及輔導計畫，若有不符規定處將依違法食品安全衛生管理法處辦。

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