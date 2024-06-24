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熱爆了！中暑和感冒「差1關鍵症狀」　死亡率30%↑一圖秒測

▲▼夏天,防曬,高溫,炎熱,中暑,台北市,信義區,路上行人。（圖／記者周宸亘攝）

▲真的熱爆了！不少人紛紛出現中暑症狀。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

全台變「燒番薯」熱爆了！氣象署觀測，周日雲林縣斗南出現38.5°C的全台最高溫。當人體處於高溫環境中無適當防護措施，恐因無法正常調節體溫而發生熱傷害，其中以中暑最嚴重，若處理不當致器官衰竭，死亡率超過30%，醫師何松穎指出，起初症狀與感冒相似，可先以有無「呼吸道症狀」做初步診斷。中暑有哪些警示症狀，一圖帶你測。

國健署指出，常見熱傷害依嚴重程度分為熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑，其中以中暑最需小心，且未必會依上述順序出現，也可能一開始就很嚴重。中暑可分為「傳統型中暑」及「勞動型中暑」，前者多指缺乏對於環境、氣溫、濕度改變的適應力，多發生於老人、小孩、慢性病患者。

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▲▼日本,中暑,高溫,熱。（圖／路透）

▲中暑症狀與感冒相似，可從「是否有呼吸道症狀」辨別。（示意圖／路透）

勞動型中暑患者則多發生於處高熱環境中之工作者，皮膚因體溫調節中樞調節功能失常而無法散熱而呈現乾燙潮紅，患者會出現意識不清且體溫超過40°C，最後造成中樞神經異常，未盡速處理可能引發休克、心臟衰竭、心跳停止、多重器官衰竭等致命併發症，甚至死亡，中暑患者死亡率為30～80%。

國健署也提供「中暑相關症狀」供民眾自測，包括是否有「頭昏、頭痛、虛弱、口乾、肌肉痛、肌肉痙攣、嘔吐（2次以上）、反應變慢、渾身虛弱不對勁、皮膚燙、體溫高、失去意識超過1分鐘？」若多數症狀符合，請立即停下手邊活動，請求店家、民眾或撥打119，千萬別自己硬撐，以免錯過急救黃金時間。

▲▼中暑死亡率30%↑！和感冒「差1關鍵症狀」　一圖秒測…中了快打119。（圖／截自國健署網站）

▲一張圖可自測是否中暑了。（圖／截自國健署網站）

根據《今健康》採訪家醫科醫師何松穎指出，中暑症狀與感冒相似，常見頭痛、頭暈、體溫過高，因此在一出現不適時可先以「呼吸道症狀」做初步診斷，感冒會有喉嚨痛、咳嗽出現；反之若沒有，很可能是中暑。他也提醒，當體溫超過40°C以上、意識不清或嚴重頭痛，且出現其他如心悸、無汗、抽筋等脫水症狀，甚至難以摸到脈搏跳動等特殊狀況應立即就醫。

「夏天室內有冷氣要開冷氣，沒冷氣可以多沖水。」三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡提醒，人體均溫為36～36.5°C，當室外溫度比體溫低，開窗通風就可達降溫效果，若動輒達37、38°C高溫，「此時吹進室內的風就變熱風了」，建議家中未安裝冷氣者，可以靠沖水後吹電扇，讓汗水快蒸發，進而帶走熱量。

除了在家中可靠沖水降溫外，朱柏齡也分享夏日消暑小撇步，泡冰水、使用循環式冷毛巾，或把衣服噴濕，透過體表水分蒸發帶走熱量。對於戶外工作者，除了要帶足夠的水外，也可以穿冷卻背心，或者在脖子等處披涼感毛巾，同樣可幫助降溫。

最後，朱柏齡提醒，中暑患者死亡與預後和高溫持續有關係，若發現家人中暑昏倒，也可在等待救護車抵達前先幫其泡水或冰敷降溫，若真的天氣太熱，又捨不得開冷氣，也可以去圖書館等公共空間避暑，降低憾事發生機率。

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關鍵字： 中暑 感冒 高溫 症狀 死亡率 熱衰竭 呼吸道症狀 熱痙攣 熱昏厥 何松穎醫師 朱柏齡醫師

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