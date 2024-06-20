手痛狂吃止痛藥！就醫才知是「類風溼性關節炎」　醫曝典型症狀

▲醫師提醒，類風濕性關節炎的表現通常會成「對稱」的方式。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一位70歲的林姓阿嬤（化名）每天早上起床時總會感到雙手手指關節僵硬腫脹疼痛，也沒辦法擰瓶蓋、擰毛巾、提重物時都會感到極度不適，長期依賴消炎止痛藥，但症狀仍反覆持續一年多，就醫才發現罹患類風濕性關節炎，且手指關節已經變形。

高雄榮民總醫院過敏免疫風濕科石孟潔醫師指出，類風濕性關節炎（Rheumatoid Arthritis, RA）是一種慢性自體免疫疾病，患者的免疫系統會誤攻擊身體組織，尤其在關節滑膜處，因此造成關節發炎、腫脹和疼痛，嚴重可能導致關節變形及功能上的障礙。

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石孟潔表示，類風濕性關節炎的表現通常會成「對稱」的方式，像是手腕、手指、腳踝等關節症狀都會是左右同時出現，許多患者會以止痛藥來緩解長期的關節疼痛，卻忽略可能是類風濕性關節炎作祟，等到時間一久、症狀逐漸惡化後，才驚覺已造成關節的傷害，這時類風濕性關節炎引起的骨骼變化無法逆轉，關節一旦開始變形就難以恢復至正常功能。

除此之外，類風濕性關節炎為全身性的疾病不只會侵犯關節，有些案例會伴隨關節以外的症狀像是異常疲勞、發燒、心血管系統疾病、間質性肺纖維化和骨質疏鬆，甚至併發乾燥症（眼乾、嘴乾），鞏膜炎。

▲高雄榮民總醫院過敏免疫風濕科石孟潔醫師。（圖／醫師提供）

石孟潔表示，類風濕性關節炎目前主要診斷方式包含血液檢查、病人症狀和影像檢查，醫師會結合血液檢測，透過患者的類風濕性因子、抗環瓜氨酸抗體、發炎指數，並利用超音波和X光等影像工具來評估發炎和骨骼破壞程度。

類風濕性關節炎的治療方針主要以減緩病情、控制症狀，並減少關節的長期損害為主。石孟潔說，一般而言會短期使用消炎止痛藥及類固醇來緩解急性發炎疼痛，合併免疫調節藥物來控制，除了藥物外，也會搭配物理治療來緩解功能障礙或是配合職能治療來協助患者恢復正常的生活功能。

在治療藥物方面，目前類風濕性關節炎的生物製劑以及標靶藥有針劑及口服兩種，另外，由於類風濕性關節炎的女性患者眾多，也有適合孕婦的用藥能選擇，呼籲患者不要擅自停藥，並且和醫師討論最合適的治療方式。