新冠併發症上周暴增！台大醫分析：孩童住院約占10%

▲新冠疫情併發症上升，醫師說明，孩童大部分以輕症為主，約10%孩童因併發症等情況住院。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

新冠疫情進入第6波Omicron疫情，疾管署今（18）日表示，上周（11日至17日）新增通報623例併發症，不但比前一周329例翻倍成長，國內疫情持續上升且處流行期。醫師提醒，長者因症狀嚴重就醫的比例增加約2至3成；另外，孩童部分以輕症為主，約5%至10%的小朋友會因為哮吼或肺炎等情形住院。

疾管署今表示，上周新增623例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周新增329例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%。台大醫院副院長黃國晉建議，未施打疫苗長者，建議要盡快接種，增加保護力，相較前段時間，這一波就醫的長者增加2至3成，若從急診就診的長者，風險較高，也會安排住院。

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黃國晉提醒，新冠疫情流行期，民眾應施打疫苗、做好個人的防護措施，有咳嗽症狀戴口罩、使用酒精等。

台大醫院小兒部副主任張鑾英提到，大部分的孩童確診仍以輕症為主，有一部分的小朋友則因為併發症，如哮吼或肺炎等情形，影響到氣管需住院。她說，重症大多與先天性問題相關，如心臟疾病等先天性異常，因為新冠較容易產生呼吸衰竭等。

張鑾英指出，2022年的新冠疫情不少孩子出現嚴重腦炎等，目前情況不像當時那麼嚴重，或許與孩子打了疫苗有關。至於因為併發症住院的比例，一般約5%至10%。

張鑾英提醒，若孩子出現聲音沙啞、咳嗽，同時有如狗吠聲音，呼吸雜音、胸骨下沿有凹陷、喘等情況，孩童因此吃不好、睡不好、脫水、小便變少、活力不佳或嗜睡等情形，就是警訊，建議盡快就醫。