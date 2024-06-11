怕曬黑！中醫推3美白茶飲：還延緩皮膚老化

▲夏季到來，陰天也同樣要做好防曬。（示意圖／記者李毓康攝）

文／吳東霖（忠孝昌盛堂中醫診所）

夏天即將來啦！大家都迫不及待出去旅遊、去海邊戲水，尤其穿泳裝是個展現平時努力鍛鍊身材的大好機會，但是如果沒有做好防曬的話，回去很有可能會直接「黑一階」哦！

夏天紫外線大，若不做防曬對於皮膚的影響？

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紫外線中的UVA、UVB這兩種波長的光最容易讓皮膚產生曬黑、曬傷曬紅，甚至是皮膚老化。而皮膚表皮層的黑色素細胞在接受光刺激後，就會分泌「黑色素」來減少陽光對皮膚的破壞，也就是「變黑」最主要的原因。所以如果要減少黑色素產生，我們就要幫皮膚撐起一把保護傘，減少陽光接觸皮膚，這樣黑色素細胞才不會過度活化，避免曬黑。

物理防曬：陽傘、帽子、薄外套、防曬乳。

陽傘：深色不透光為佳，深色的傘能有效阻絕光線的透入，甚至現在坊間有販售外層銀色設計的陽傘，阻隔陽光效果更佳。

遮陽帽：盡量選擇圓帽，帽簷越長越好。

薄外套：可選擇纖維細密但透氣性佳的，防曬效果較好且可避免中暑。

陰天也要防曬：因為大家常常以為沒有大太陽就不會曬傷，但其實雲層無法阻擋紫外線，所以陰天有時比晴天更容易曬傷。

10：00～14：00盡量減少曝曬陽光：這個時間是紫外線最強烈的時候，曝曬的傷害更大。

防曬乳液：乳液用量：一個手掌大的皮膚要使用一顆黃豆的量，否則防曬的保護力會不夠。一張臉大約要使用4顆黃豆的量（約十元硬幣大小）。

防曬係數：盡量挑選SPF>30、PA ++以上的防曬乳，防曬的效果才會比較好。

補充頻率：最好出門前15分鐘就塗抹防曬乳，之後每2小時補充一次。如果碰水、流汗就要更頻繁地補充，防曬效果才會最好。

至於曬黑多久能白回來呢？因為黑色素主要是累積在角質層，而角質層大約28天會汰換一輪，因此曬黑後約1個月左右才會開始慢慢變白哦。

平日該如何做可以保護皮膚讓膚色維持白皙？

除了防曬外，還有很多日常生活就可以做的美白小秘訣

1.多喝水

2.多運動：美白就是要減少黑色素的累積，除了防曬減少黑色素的產生外，還要努力排除已形成的黑色素。而多喝水、多運動都可以促進身體循環、代謝，幫助黑色素及體內的廢物排除

3.不熬夜、規律睡眠：23:00~03:00的時候，皮膚的新陳代謝最旺盛，這時一定要處於「熟睡」的狀態

4.皮膚保濕：不要用太強的洗潔劑，且洗澡後可塗抹保濕乳液

5.少抽煙、喝酒：可減少氧化、自由基的產生，減緩皮膚的老化

6.少化濃妝：濃妝會使皮膚的毛孔堵塞住，無法很好的散熱、排汗；且化妝品中有很多物質也會導致色素累積

▲韭菜、九層塔或芹菜等屬於感光食物。（圖／達志／示意圖）

若想讓皮膚變白，可以多吃什麼食物？

可吃三類功效的食物幫助美白保養肌膚：

1.滋陰養血、濡潤肌膚的食物：黑白木耳、芝麻、水梨、新鮮水分多的蔬果；滋陰養血的食物可以幫助肌膚得到足夠的養分濡潤，皮膚看起來會更「白泡泡、幼綿綿」哦。除此之外，也可以每天吃一匙「阿膠粉」，以更好滋養我們肌膚的陰血

2.富含維生素C之食物：番茄、檸檬、小黃瓜、草莓、奇異果、柳橙。維生素C是很強的抗氧化劑，可以抑制黑色素的生成，甚至有淡斑的效果哦

3.幫助身體代謝之食物：薏苡仁。淡滲利濕的薏苡仁除了可以幫助皮膚的代謝廢物排除外，也可以減少肌膚的腫脹暗沉。

想要美白肌膚要少吃的食物？

想要美白，還有兩大類食物要少吃：

1.加速曬黑的感光食物：九層塔、香菜、芹菜、韭菜、菠菜、莧菜。

感光食物反而會增加該區域紫外線的吸收，進而增加黑色素的數量。

2.燥熱食物：烤炸辣、蔥薑蒜、堅果花生、芒果、榴槤。

可減少皮膚的發炎，除了美白以外，也可減少冒痘出油的狀況。

可以按壓什麼穴道幫助皮膚美白？

建議大家每天在擦乳液的時候，可以同時搭配按摩這兩組穴位，美白的效果會更好哦！

1.促進皮膚循環流通、代謝：合谷、曲池。

合谷穴取穴：手背食指第二掌骨偏大拇指側之中點，旁開約半個小拇指指甲寬。

曲池穴取穴：手肘微彎，肘橫紋外側末端。

2.促進血液循環、滋養陰血：血海、三陰交。

血海穴取穴：正坐屈膝時，膝蓋內上方大腿肌肉最豐厚處。

三陰交穴取穴：內踝尖上約4支手指併攏的寬度，骨頭正後方。

推薦平日可以喝的美白茶飲？

1.木耳蛋白飲：將口感滑順的蛋白加入白木耳，是幫助皮膚美白、養顏美容很好的飲料。

2.檸檬水：在水中加入幾片檸檬。檸檬有豐富的維生素C，有很好的美白效果。

3.玫瑰花綠茶：玫瑰花有很好的抗氧化的效果；而綠茶這種未發酵的茶含有很多能抗氧化的兒茶素，對於美白、延緩皮膚老化的效果也很好。