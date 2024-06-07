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毒品初犯人數下降64%　國衛院：單純監禁難改善再犯率

▲▼衛福部說明，102年至去年為止，毒品初犯人數下降了64%。（圖／記者張乃文攝）

▲衛福部說明，102年至去年為止，毒品初犯人數下降了64%。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

近年隨社會型態變遷，加上資訊科技的快速流通，全球藥物濫用與成癮的問題日益嚴重。國家衛生研究院副院長陳為堅提到，國際報告指出，減害模式對於藥物成癮治療有實證效果，許多證明顯示，藥癮者離開矯正機關後，再犯率比接受醫療模式來得高。衛福部說，102年至去年為止，毒品初犯人數下降了64%、各級毒品使用者下降30.4%。

衛福部心健司司長陳亮妤說，新世代反毒策略1.0中，投注了100億元，在2.0投注了150億元，包括了緝毒科技、海關新興毒品檢驗外，還有相當龐大的資源會挹注在成癮治療及社區復歸，如醫院、社區系統。她表示，在資源挹注下，從102年至去年為止，毒品初犯人數下降了64%、各級毒品使用者下降30.4%。

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在先前的成效中看出是對的方向，陳亮妤說，3.0部分預計投注醫療資源、公共衛生部分預防、社會復歸，且會更著重婦女、兒童。她提到，過去一、二、三、四級毒品中，以一級毒品海洛因為例，採取美沙東減害療法等方案。她說明，二級毒品的部分目前會以擴大緩起訴治療的方向進行，有研究發現，緩起訴治療的再犯率是單純監禁的一半，顯示治療的處遇是有效的，因此未來在二級毒品的方向可擴大。

陳亮妤提到，三、四級毒品仍以裁罰為主，也希望邁向多元化，因為社會復歸是更為重大的工程。

台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪表示，在松德院區觀察到，成癮個案自願就診人數有慢慢增加趨勢。在各類別來看，她表示，約4成是藥癮個案，包括非法藥物和一般處方藥物；另外2成5是酒癮、還有2成5不斷上揚的是賭博成癮，另有一小部分為網路遊戲成癮，但更細緻的數據仍須進一步調查。

國家衛生研究院副院長陳為堅提到，這當中還是要考慮兩個動態性因素，因為非法藥物患者到醫院治療其中一個非常重要的管道是透過檢察官緩起訴後，附帶到藥癮中心接受治療，這類型的比例也有上升的情況。另外，在下一階段的藥癮政策方面，在全球文獻資料指出，真正有效的是減害計畫，並不是待在司法矯正機構，但計畫有很大的精神是需要透過許多專業人員組成整合性照顧。

陳為堅說明，若藥癮者沒有透過任何積極性介入，單純斷絕外面的社會關係，無法完全消除使用非法藥物後的潛在渴求。

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關鍵字： 毒品 藥物成癮 衛福部 心健司 國衛院

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