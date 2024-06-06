夏季青春痘病患激增3成！醫解析成人長痘2大原因　保養謹守3重點

▲成年人也會有青春痘，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

青春痘問題擾人，尤其夏季因為悶濕炎熱，皮膚流汗出油情況增加，青春痘病人更會明顯變多，皮膚科醫師臨床觀察可以增加2~3成。醫師指出，成年人青春痘2大主要成因包含化妝痘與口罩痘，除了尋求專業醫師治療協助，正確的保養與生活習慣才能穩定控制，保養更有「3大重點」一定要注意。

俗稱青春痘的痤瘡已經是國人普遍面臨的皮膚問題，根據文獻顯示，有超過8成青少年有青春痘問題，有多達6成民眾會持續到20歲以後，變成「成人痘」，開業皮膚科醫師周宛儀表示，成年人最常見痘痘的成因包含化妝、口罩引起的青春痘。

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進一步細分容易長痘有5大關鍵，包含體質、生活、飲食、保養、藥物。周宛儀分享，體質來說，年輕人、荷爾蒙、出油、脂漏性皮膚炎者容易長痘；生活方面則是熬夜、晚睡、壓力大、運動、悶濕流汗等情況。也因此，夏季時因為天氣熱、容易流汗與出油，青春痘的患者往往會增加，可以到平時的2~3成。

至於飲食方面，包含喜歡油、辣、炸物、奶製品、含糖飲料、精緻澱粉等，保養方面則是過度滋潤類型的保養品，恐怕使毛孔阻塞，最後則是藥物使用，包含類固醇、鋰鹽、雄性激素、標靶藥物等。

▲藍雷射青春痘特別門診正式成立，左起林亮辰醫師、台灣醫用雷射光電學會胡倩婷理事長、周宛儀醫師、偉鉅總經理趙恒履。（圖／記者洪巧藍攝）

正確的保養與生活習慣的改變，對於是否能戰痘成功也扮演著關鍵的角色。周宛儀提醒，痘痘肌在清潔保養上有三大重點，第一是「溫和清潔」選擇讓皮膚不乾澀為主的產品。第二則是「單純保濕」，其實痘痘肌膚在夏天可以不用擦到乳液，至於天氣變乾，皮膚部分出現乾燥或者擦藥會刺激的地方再局部擦清爽單純的保濕即可。

最後是做好防曬，周宛儀指出，青春痘厲害時先用遮蔽的方式防曬，等痘痘穩定時再使用清爽的防曬避免阻塞毛孔。如果有青春痘粉刺或出油問題，務必尋求皮膚科專業的治療。

周宛儀說明，以往傳統的治療方法如口服藥物治療和外用藥膏固然有效，但許多民眾在治療時誤信偏方，或自行購買成藥導致治療成效欠佳，更或是未找尋專業的醫療團隊進行評估，誤使用不適合的雷射治療，造成錯誤的治療引發更多的後續處理。

青春痘現在也有雷射治療，前年12月正式取得衛福部許可，台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷說明，利用新型雷射來控制皮脂腺，可以讓許多不適合吃藥如兒童、備孕婦女或孕婦等患者，或僅依靠口服藥物未能達理想及停藥後復發的青春痘患者可有另一選擇。