自閉症語言障礙適用中醫治療！4歲男童首次療程開口嚇壞媽

▲雷射針灸在頭上的百會穴與語言區、手部的合谷穴、腳部足三里與三陰交等穴位，藉由刺激特定穴位與經絡來幫助腦部的語言與溝通能力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

台中一名四歲男童小文患有自閉症合併語言發展障礙，只會講關鍵字無法完整說出較長的語句，在接受早療課程合併中醫雷射針灸治療，竟在首次治療回家就開口說出「我要吃餅乾」的完整句子，三個月後還可以跟老師討價還價「我要十片餅乾不要五片」，進步效果讓醫師跟媽媽都相當驚喜。

在2020年國際期刊曾刊登有關雷射針灸治療自閉症兒童的隨機雙盲臨床研究。台中醫院中醫師鄭惟仁說，該文獻收治48位年齡介於2-6歲的自閉症兒童，進行每周3次為期2個月共18次的雷射針灸治療，後來發現接受雷射針灸的自閉症兒童組在語意理解、語言表達與社交互動與生活自理能力的評分有顯著進步，尤其又以語言表達進步最明顯。

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鄭惟仁說明案例，小文原本就有接受早療課程，但上了幼兒園後因為語言治療無法突破，今年2月起到門診接受每周一次的雷射針灸治療，三個月共十二次治療後，語言表達意願與認知有明顯進步，甚至社交也進步很多。雷射針灸在頭上的百會穴與語言區、手部的合谷穴、腳部足三里與三陰交等穴位，藉由刺激特定穴位與經絡來幫助腦部的語言與溝通能力。

小文母親分享，小文兩歲多即於早療中心上課程，上幼稚園後因為語言表達障礙，無法順利跟其他小朋友、老師溝通，就嘗試接受中醫雷射針灸治療，沒想到以前只說關鍵字「餅乾」的孩子，第一次治療回家就可以直接說出整句「媽媽我要吃餅乾」，最近還說出「我撞到了我很難過」、「媽媽我腳會痠幫我按摩」，甚至爭取要去逛LaLaport購物中心，讓她與先生都相當驚喜。

中醫師鄭惟仁指出，其實雷射針灸治療不只用在自閉兒治療，包括一歲以上害怕疼痛與針灸族群、促進慢性傷口癒合、治療運動員肌肉痠痛或扭傷等運動傷害，都是雷射針灸治療的主要族群，但孕婦或癲癇患者不建議使用，一歲以下嬰幼兒是否可使用需由醫師評估。