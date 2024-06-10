蜂蜜水「2時間點喝」最好！止咳潤腸　醫推：還睡得更好

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圖、文／今健康

蜂蜜獨特的風味廣受大朋友、小朋友喜愛，從中醫觀點來看，其實也對身體有不少好處，喝對時間也有利身體健康。不過蜂蜜雖然天然，但也並非人人都適合。澄玥中醫徐碧韓中醫師指出蜂蜜的優點，並教大家怎麼喝更健康！

蜂蜜不只助潤肺止咳好處多！中醫：還促腸胃蠕動、穩定神經

徐碧韓中醫師表示，蜂蜜是一種營養豐富的天然食品，含有醣類、蛋白質、胺基酸、維生素、礦物質等。從中醫角度來看，於《神農本草經》和《本草綱目》也早有記載，可見對身體的益處。

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蜂蜜在《神農本草經》早有記載：

蜂蜜早記載於《神農本草經》：「蜂蜜味甘、平，主心腹邪氣、諸驚癇痙，安五臟諸不足，益氣補中、止痛解毒，除百病，和百藥，久服強志輕身，不飢不老」。

《本草綱目》也有記載蜂蜜：

於《本草綱目》也記載：「入藥之功有五，清熱也，補中也，解毒也，潤燥也，止痛也。生則性涼，故能清熱；熟則性溫，故能補中；甘而平和，故能解毒；柔而濡澤，故能潤燥；緩可去急，故能止心腹肌肉瘡瘍之痛；和可致中，故能調和百藥，而與甘草同功。」

以現代的說法來看蜂蜜好處：

徐碧韓中醫師表示，以現代的說法來看中醫對蜂蜜的觀點，好處可包括其營養價值比單純的精製糖來得豐富，並有助潤肺止咳、潤腸通便，還有利消炎殺菌、抗衰老，也有益心血管，另外也有助穩定神經、幫助睡眠等。

喝蜂蜜水最佳時機！

基於上述，徐碧韓中醫師也建議可以選在兩個時間點適量飲用，一是在早晨起床時，喝杯蜂蜜水有助促進腸胃蠕動。另一個時間點就是在睡覺前，睡覺之前喝放鬆神經也更有助睡眠。不過切記不可過多、不可當水喝。

蜂蜜助養生，但4種人不宜！特別提醒：蜂蜜止咳是止乾咳。

蜂蜜雖天然，但也不是人人都適合。徐碧韓中醫師指出，像是腸胃虛弱、糖尿病、一歲以下孩童、咳嗽痰多濃稠者就得要特別注意酌量或避免。

腸胃虛弱：注意酌量

中醫師指出，蜂蜜性質滋潤、容易引起痰濕，腸胃虛弱、濕氣較重者需酌量，例如容易胃脹、大便黏、腹瀉等族群，這類人喝蜂蜜水就得注意適量，以免症狀加重。

糖尿病友：做好規劃

另外，由於蜂蜜主要成分為葡萄糖和果糖兩種單糖，單糖可直接被人體吸收利用，血糖升高的速度也會較快，因此糖尿病、控制血糖者也需注意，食用時須將蜂蜜視為糖類的替代品，納入整體飲食考量及計算範圍當中，和營養師討論適合的份量，以免血糖波動太大。

一歲幼童：避免食用

蜂蜜雖是常見改善孩童咳嗽的選擇之一，但一歲以下幼童建議避免。徐碧韓中醫師表示，蜂蜜當中也得留意可能含有肉毒桿菌，一歲以下孩童腸胃道尚未成熟，無法徹底滅菌，可能讓細菌在腸胃道當中繁殖，增加健康及生命風險。因此建議一歲以下幼童避免食用。

咳嗽多痰：不宜食用

徐碧韓中醫師指出，蜂蜜雖然常見用於咳嗽時吃，但也具有生痰的性質，潤肺止咳是適用於乾咳，若是在像是感冒咳嗽初期有很多痰的時候吃蜂蜜，恐怕會使得症狀加重。相似的道理也如中成藥枇杷膏，這也不適合在感冒初期、咳嗽多痰時食用。

也提醒，若有咳嗽、感冒等身體不適先檢查，在了解病況後，依著蜂蜜的特性，避開不適合的時機，在對的時間點適量飲用，對於身體健康會更有幫助！

本文經授權轉自：今健康《蜂蜜水2時間喝助養生！中醫指各項好處，4種人別亂喝。》