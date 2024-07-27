日本福島5縣食品將全面開放　專家：達3條件沒什麼問題

▲日本福島5縣產品可附雙證明並逐批檢驗後進口。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

2011年日本福島核電廠事故後，我國逐年開放有條件進口相關食品，目前僅剩俄、中、韓及台灣仍有限制。不過衛福部食藥署23日預告，將全面開放福島5縣產品進口。專家認為，若有產地證明及輻射檢測證明，且逐批檢驗、定期公布結果，基本上不會有太大問題，但銫-137半衰期為30年，目前尚未到一半，仍憂心高劑量輻射會危害人體。

食藥署23日預告日本食品輸入管制草案，預告為期60天，以蒐集各界意見。食藥署副署長林金富說明，未來日本福島5縣進口的食品，必須檢具雙證明，包括輻射檢驗證明、產地證明，且邊境採百分之百逐批檢驗；非福島5縣特定地區的水產品、嬰幼兒食品等，未來不再要求雙證明，只要提出產地證明即可；日本禁止流通的品項，依舊禁止輸入台灣。

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林金富說，從2011年事故後，至今在邊境檢驗輻射23.5萬餘批，檢測結果均符合我國標準及日本標準，不合格率為0。

台北醫學大學醫學系生物化學暨細胞分子生物學科教授麥富德表示，若有產地證明及輻射檢測證明，並採逐批檢驗，基本上沒有問題，檢測量能部分，進口量如果不會太多，風險相對低。但他強調，雙證管理和逐批檢驗一定要落實，因為輻射對人體的主要危害在於致癌性和免疫系統的危害。

麥富德指出，銫-137半衰期約30年，目前尚未過半。因此在實施管理制度上，他呼籲除了上述措施，政府也須定時公布檢測結果。