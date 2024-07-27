長輩突1個月不出門　醫曝「3症狀」可研判罹患憂鬱症

▲老年人的心理健康問題值得更多人關注。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者林緯平／採訪報導

衛福部在上個月公布最新2023年國人十大死因，其中自殺列為國人主要死因之第 11 位，不管是身亡人數、死亡率與去年相比都呈現上升趨勢。報告中雖然看到「65歲以上長者」的輕生人數略為下降，但高雄榮總精神部老年精神科主治醫師朱哲生仍相當憂心，並指出近年老人心理疾病發生率增加，但因為長輩通常缺乏病識感，加上身心科遭到污名化而延誤就醫，這都對長者的心理衛生造成嚴重影響。

根據世界衛生組織WHO報告指出，60歲以上中老年人中有14%罹患心理健康的疾病！朱哲生說，這樣的年紀通常介於將退休或剛退休之際，面臨「角色轉變跟人際關係轉變」，倘若沒有提前規劃退休生活，隨之而來的「孤獨感」跟「社交孤立」，都是導致老年心理疾病的一個重要危險因子。

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▲朱哲生透過分享臨床經驗，提供家屬判別長輩身心狀況的方法。（圖／朱哲生提供）

朱哲生指出，老年憂鬱常常被長輩的言行給忽視！他分享臨床經驗說，有些老人明明3、4個月前還可以出門爬山、跳健康操，卻突然在近1個月都不出門，並出現食慾下降，體重也下降、失眠的狀況，當家人帶長輩來看醫生時，長輩卻說自己是膝蓋退化或是腳痛。

「老年憂鬱症，它很常會用身體的症狀來掩飾他的社交退縮。」朱哲生談到，一般膝蓋退化不會在短短幾個月就影響到行動，加上透過調閱病歷，可以看到某些長輩幾乎已把所有科別都看過一輪，但仍沒有找到病源，再加上認知問題出現，例如：認為自己沒用、造成他人負擔，這種無價值感的認知，那就有高機率可以研判他罹患老年憂鬱症。

當然，替長輩診斷心理疾病不是一件簡單的事，而其衍生的輕生風險，朱哲生說，「輕生死亡或有輕生嘗試的人，基本上有90%有精神疾病診斷，尤其第一名為憂鬱症 」。而當長輩出現情緒低落、拒絕社交或多重身體症狀抱怨時，家屬們一定要帶他及早就醫。

▲憂鬱症是導致長輩輕生的高危險因子。（示意圖／CFP）

朱哲生強調，現在醫院提供的精神健康治療相當完善，不管是非藥物介入治療、藥物治療，甚至住院治療都可以讓長輩獲得良好的照護，得以避免長輩輕生的風險。

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