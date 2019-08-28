顱內動脈取栓術打通血栓　讓中風搶救黃金時間從3小時延長至8小時

▲成大醫院神經部張育銘醫師指出，治療急性缺血性腦中風的方法增加，也讓中風黃金期從原本3小時一路延伸至8小時，治療效果更好。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

68歲林女士在餐廳工作時倒在廁所，經送急診發現左側肢體癱瘓、口齒不清、意識混亂、視野缺損，診斷「腦中風」，中風時間尚在黃金3小時內，經注射靜脈血栓溶解劑及顱內動脈取栓術，成功移除血栓，治療後病人恢復狀況良好，出院時僅剩下左邊手腳些微無力以及麻木，3個月後回診已全無症狀，恢復過去日常。

成大醫院神經部張育銘醫師指出，國人腦血管疾病的發生率及死亡率，分處第3位、第4位，中風留下的後遺症往往造成身體上莫大的殘疾，以及生活上的巨變。因此，應把握中風口訣「FAST」的原則，在發現有面部不對稱（F，Face）、單側手腳無力（A，Arm）或是講話口齒不清（S，Speech）等現象，須趕緊送醫（T，Time），讓醫師判別是否為腦中風急症。

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缺血性腦中風造成腦血管阻塞，會導致腦細胞缺血壞死，中風發生後每拖延1分鐘，大腦內的神經細胞就會死亡190萬個，中風黃金期便是希望能盡快打通栓塞處，救治殘存的腦細胞，便能減低死亡或是嚴重後遺症。

張育銘醫師表示，過去人稱中風黃金3小時，便是因為靜脈血栓溶解劑只能用於急性發生中風3小時內的病人，若能成功接受注射，可以有效增加90天後的康復機會及減少殘障率。此外，近年研究顯示，靜脈血栓溶解劑在適當的病人身上，可於中風4.5小時內施打，安全性及效益皆有保障，所以意味著中風黃金期已不斷延長。

張育銘醫師也指出，急性缺血性腦中風的治療在近4年內有飛越性的發展，除靜脈血栓溶解劑注射外，顱內動脈取栓術可以更有效拯救急性中風病患。針對大血管阻塞的嚴重中風病患，顱內動脈取栓術成功打通血管比率更高，對病人中風後的恢復情形更好，而且救治的中風黃金期可以長達8小時。成大醫院從2016年執行顱內動脈取栓術以來，已經救治超過100位病患，且數量仍逐年增加。

治療急性缺血性腦中風的方法增加，也讓中風黃金期從原本3小時一路延伸至8小時，甚至更久，張育銘醫師表示，這也代表著越早發現中風症狀越早就醫，能獲得的急性腦中風治療選擇也會更多種，治療效果更好。