腸胃差＝百病元凶！醫曝靠它「氣血狂送5器官」：少吃OO皮膚更好

▲外食族的飲食多選擇天然蔬菜、全穀類。（圖／記者張舒芸攝）

記者謝承恩／綜合報導

補腎不如先補脾更好！工作繁忙，越來越多人淪為外食族，慢性病也愈來愈多，如三高：糖尿病、高血壓，高血脂，或失智症等，小孩可能是異位性皮膚炎，或是近視度數增加。飲食的選擇也會對腸胃消化功能產生影響。

新營醫院中醫師張育誠表示，飲食入於胃，游溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，再將氣血津液運輸至內臟及四肢，所以身體的消化系統最重要。傳統補身體，都喜歡補腎。其實補腎藥一般多較滋膩，不好消化，有時吃進去還不見的吸收。

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補脾的作用雖比較慢，但能將生化的氣血送至筋骨、關節、內臟和五官。消化系統另外還有一個很重要的功能，負責身體的代謝，代謝不好除了常見的皮膚病，另外常見的疾病就是三高了。身體好不是只要補，調整好身體的功能自然能健康。

▲張育誠醫表示，中老年養生，首重脾胃。（圖／新營醫院提供）

老年人常有脾胃虛弱及陰虛火旺的特點，常會有陰虛生虛熱，且更可能氣鬱生痰的現象， 如眼屎多、口水多，易流鼻涕、頭昏、眼花、健忘、睡眠短、食則易飢、笑則有淚等老化的情境。張育誠表示，飲食要清淡，讓腸胃好吸收；重口味的飲食，易損傷陰氣，化火生痰，致生百病，是各種慢性病的來源。

醫師建議，地中海飲食強調多食天然蔬菜、全穀類，調味用洋蔥、番茄、迷迭香等香料，吃堅果及好的油脂（如橄欖油）。選擇吃魚貝類及白肉，少吃加工紅肉及甜食，也是多含抗氧化物和不飽和脂肪酸的飲食，對身體的抗發炎、心血管疾病及抗失智都有幫助。