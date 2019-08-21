「別坐那電梯！」醫不信邪遇門狂開...爆氣吼「1句話」秒平息



▲醫院的都市傳說非常多。（圖／免費圖庫pxhere）

文／鍾雲霓

七月還沒過，天氣很熱，來和大家分享都市傳說消暑氣。

「平生不做虧心事，夜半不怕鬼敲門。」屁啦！就算沒做虧心事，鬼來敲門還是皮皮挫好不好？洗咧供蝦毀～不過，在偌大醫院大樓裡來來去去，沒有靈感體質的確是件好事，我也幾乎沒碰過甚麼奇怪事。嗯，幾乎啦……

我受訓時的醫學中心，在急診通往值班室的路上，有雙排面對面的四座電梯，其中有一座是貨梯。平常因為就診人潮洶湧，等電梯都要等個老半天，那座貨梯雖然容客量大，但因為又深又廣，常常承載病床；我們這些趕時間的醫護人員，常常會在電梯門關起的瞬間閃進電梯裡、把自己擠到病床邊邊，當作搭便車，也在病床出入時順道幫個忙。

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「不要坐那個電梯，」門診時來了位癌症術後回診的老病人，病人是位禮佛的師父，學長說，看了好多年後，他有一天幽幽對我們說他看得到一些特別的事，也總會給我們一些叮嚀，「電梯裡來來去去都會有些（遊魂），難保坐著就會跟上你。」

「不要上急診旁那間大公廁，」幹嘛我看完急會診想上廁所還要特別挑哪裡，上就近的不行嗎？ 「不要去，那間廁所到了半夜，很擠。」

「舊大樓那道長走廊，身體虛弱的時候不要常走，來去的人（？）多。」

「分院大樓盡頭那間空病房，如果值班要借睡，記得先點炷香，跟原來的住客借床。」媽啊！我是不會沒事去睡那間病房啦！不過如果經過或有學弟妹值班室睡不夠，開病房門時會先打招呼，好啦你不要講了！好毛啦！

「如果點香，記得窗子旁邊也點一炷，那個位置有人坐。」

啊！啊啊啊啊啊！（抱頭崩潰）



▲禮佛的師父告誡不要搭乘貨梯。（圖／視覺中國CFP）

不過，身為一個睡一覺，就把難過和害怕忘光光的外科醫師，第二天就把師父的叮嚀丟腦後也是再正常不過的事。

那天半夜，我照例頂著我幾天沒洗的蓬頭到急診看急會診病人。看完病人，準備回值班室等刀時，看了下院內牆上的時鐘，大概半夜兩點多，拖著沉重的步伐，我走向能直通值班室最近的那四排電梯。每個按鈕都給它按下去！累爆了，有電梯就快坐，接刀前，我超想在值班室床上至少躺個20分鐘，不然這一整晚都沒睡快掛點了。

登！電梯門好快打開了，我看都沒看，快步走進，電梯門也就應聲關上。值班室在七樓，累癱的我頭斜靠著樓層按鈕旁的牆面打盹。

「登！」咦？怎麼那麼快？

我抬頭一看，電梯停在三樓，大門緩緩打開。

電梯裡只有我，電梯鈕當然只有我一個人按，七樓的燈號還亮著吶。這大半夜三樓門診別說一個人都沒有了，連燈都沒開。啊算了算了！可能轉彎是病房，有家屬下樓買東西壓了電梯不坐吧！

電梯門對著空無一人的漆黑門診區緩緩關上。「登！」電梯門在將闔上瞬間，又瞬間開啟。眼皮重到提不起來的我覺得有點怒氣，這門彈開的速度，分明就是有人在電梯快關上時在外頭亂壓又把門催開！是誰！是誰惡作劇！！！

我一手擋著電梯門，一頭伸出去電梯外頭看，一個人影都沒有；伸手按了關門鍵，電梯門再度面著漆黑緩緩關上。「登！」電梯門又開了。奇怪，這貨梯的開關門功能是故障了嗎！？

咦？等等。貨梯！？我瞬間有點醒了。

「不要坐那個電梯，電梯裡來來去去，難保坐著坐著就會跟上你。」師父的叮嚀在耳邊悠悠響起。也不知道是不是心理作用，我背脊一陣發涼。這時候該回頭往身後深長的電梯空間看嗎？還是該再伸頭看看外頭有沒有人再按電梯呢？

不過……想到如果是好兄弟亂玩電梯、阻礙我這一夜僅僅想睡20分鐘的卑微願望，我突然瞬間惱怒了起來，睡眠不足的外科醫師為了睡覺跟你拼命是很可怕的。

「那個，不好意思，我是今晚值班醫師，」我突然一股怒氣沉聲對電梯門方向說，「你這樣搞得我沒辦法睡覺，要幹嘛不要挑這時候，做人不要那麼機歪。」

電梯門對著空無一人的漆黑門診區緩緩關上。

我則什麼事都沒發生地回到值班室、睡死在床上，那一夜，順利地開完了刀、值完了班。



▲最後電梯緩緩關上，像沒事發生一樣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

我想，那天半夜，是貨梯的樓層按鈕暫時短路。

我想，醫院工務課的大哥應該出手修繕它了。

不過，爾後的每個值班夜，當貨梯對著單槍匹馬看完急會診的我打開時，我都會很習慣地說：「晚安，謝謝你幫我開門。我今天還是很累，拜託讓我去睡。」然後，在我之後的住院醫師夜半搭貨梯生涯中，這座貨梯，就再也沒有那樣故障過了。

本文經授權轉自：痔瘡手術女醫師-鍾雲霓