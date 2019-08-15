小心沒朋友！研究：女孩玩電玩「社交能力差」

▲研究發現，女生花太多時間玩電玩，會影響社交能力。（圖／記者樓菀玲攝）

記者趙于婷／台北報導

女生玩電玩影響社交能力？根據一篇2019年4月發表於《兒童發展期刊》的最新研究指出，孩子花太多時間玩電玩將影響其社交能力，尤是10歲時經常玩電玩遊戲的女孩，其社交能力到了12歲時比不常玩電玩遊戲的女孩低。

該研究由挪威科技大學、加州大學戴維斯分校及挪威盛奧拉夫醫院學者共同進行，為期六年，研究對象為來自各種社經背景6歲的挪威孩童，共873名，分別於8歲、10歲及12歲進行追蹤調查。

請繼續往下閱讀...

研究者也進一步將孩童分組，孩童6歲及8歲時，以晤談的方式，詢問家長孩子玩電玩遊戲的頻率，包含透過平板電腦、桌上型電腦、遊戲機或手機等；10歲及12歲則詢問孩童本人，在平日或假日花多少時間玩電玩遊戲，並細問上學前、上課期間、放學後、傍晚、晚餐前及夜晚使用的狀況；也請孩童的教師填寫社交技巧量表，評估其社交能力。

結果發現，打電玩遊戲依據年齡和性別而有所不同，且與普遍的看法相反，玩電玩遊戲對男孩的社交發展上並沒有負面的影響，但女孩在10歲時花更多時間玩電玩遊戲，比較少時間玩電玩的女孩在兩年後顯示出的社交能力來得差，更發現8歲及10歲在社交上有困難的女孩，有較高的機率在10歲及12歲時花更多時間在打電玩遊戲上。

▲女性小時候玩電玩，會影響長大後的社交能力。

衛福部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采表示，社交能力有限的兒童可能會增加花在電玩遊戲上的時間，因電玩遊戲可以讓他們不須面臨面對面社交時，造成的尷尬，且某些電玩遊戲需團體互助合作，會讓他們覺得是有凝聚力，感覺就像自己可掌握與他人間的關係。

更值得注意的是，電玩遊戲通常更融入男孩的遊戲文化中，成為男孩社交的重要組成部分；但女孩傾向少而親密的關係，常玩電玩遊戲的女孩，由於較缺乏和其他女孩一起互動、練習社交技巧的機會，在社交方面可能更加孤立，也可能影響之後的社交能力。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨也說明，從上述研究結果發現女孩玩電玩，對社交能力較有負面的影響，建議家長可先釐清評估孩子的狀況，如花多少時間在電玩上、影響哪些生活作息、課業成績顯著落後…等，接著與孩子討論，取得玩電玩與正常生活作息兩者間平衡的方式。