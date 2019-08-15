皮膚發黑還長膿包痘！男「洗腎」引發尿毒症...全身癢到抓出血

▲一名洗腎患者出現尿毒症搔癢，皮膚發黑又止不住癢。（圖／台北慈濟醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

一名66歲黃先生洗腎10年，5年前開始出現全身搔癢的情形，從頭癢到腳，不管是照光治療、擦止癢藥膏都沒有效果，甚至出現類似膿包的尿毒痘，經常搔抓到全身是血，癢到無法入睡。就醫確診尿毒症，醫師指出，尚未接受透析治療的腎臟病患有1-3成的機率會出現尿毒症搔癢，腎臟病末期，接受透析治療又有搔癢困擾的患者則多至9成。

台北慈濟醫院中醫師呂秉勳指出，罹患慢性腎臟病的患者近年逐漸增加，當腎臟功能衰退，身體無法維持正常新陳代謝，體內廢物無法由尿液排出，積存體內，導致種種不適症狀就是「尿毒症」，其中不適當的透析量、鈣磷失衡、鎂鋁偏高、過敏、皮膚乾燥等都是導致尿毒搔癢發作的危險因子。

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▲台北慈濟醫院中醫師呂秉勳。

呂秉勳說，西醫在尿毒搔癢症的研究有「免疫假說」、「中樞鴉片受體失衡假說」兩種機轉，前者是皮膚搔癢的慢性腎病腎友其體內的各式發炎因子較高，暗示體內有慢性發炎情形，而這些發炎因子會刺激在皮膚內負責傳遞搔癢癢感覺的C神經纖維，造成局部搔癢；後者是因體內掌管鎮靜、止痛作用的鴉片受體失衡，而無法抑制搔癢感。

為了緩解黃先生的不適，呂秉勳先讓患者內服清熱解毒的中藥，輔以針灸、耳豆來抑制腦部中樞，減少騷癢反應，並同時外敷藥膏、藥浴，經由皮膚吸收，抑制發炎物質的產生，治療約兩個月的時間，搔癢程度大為改善，不僅皮膚恢復平滑，不服用止癢藥物時，黃先生也能一覺到天亮。

造成尿毒搔癢症的原因極其複雜，呂秉勳提醒，一般中醫治療兩個月病患會有改善，即可停藥，不須終生服藥，但仍須遵從西醫醫囑，注重飲食及鈣、磷攝取，避免使用民間偏方與來路不明的草藥，以免造成腎臟負擔。

