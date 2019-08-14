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蔬果先洗or先切？一做錯農藥吃下肚…專家「無毒洗菜3步」曝光了

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「漫畫圖文」+「專業醫護人員」讓健康簡單易懂又正..

點評:都做錯了…
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▲洗菜,綠色蔬菜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲你懂得怎麼洗菜才能減少農藥殘留嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖、文／健談

吃蔬果有益健康，但是該如何清洗蔬果才能減少農藥殘留呢？高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師建議，清洗蔬果可先浸泡、再沖洗、最後才分切，先讓農藥溶在水中，再以流動的水沖洗乾淨，就有助於減少農藥殘留。

蔬果先洗or先切？一做錯農藥全吃下肚。（圖／健談授權提供）
▲營養師說，蔬果應該先洗再切才對。（圖／健談授權提供）

多吃蔬果可促進健康，但該如何減少農藥殘留？尤其在處理蔬菜時，到底應該先切還是先洗？廖嘉音營養師表示，蔬果上的農藥大多是沾附在蔬果的外層，因此，清洗蔬果時建議可遵循食藥署建議，掌握「一泡、二沖、三切」的處理原則：

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1.先浸泡
先將蔬菜、水果放入盆中以清水浸泡約3分鐘，讓蔬果表面的農藥能溶於水中。

2.後沖洗
將泡過的蔬菜放在水龍頭下以流動的清水沖洗，可除去表面殘留的農藥；此外，沖洗時建議可不時轉動蔬菜的方向，確保水流能確實沖洗到蔬菜各處，以降低農藥殘留。

3.再切分
建議先將蔬果清洗乾淨後再用刀子切分，一來可避免農藥沾染在刀具上而擴大污染範圍，再藉由削皮、去除外層葉片、根部或蒂頭等處以減少農藥殘留。

此外，廖嘉音營養師也提醒，若使用蔬果清潔劑來清洗蔬果時，建議清洗方法與水洗相同：先浸泡，再沖洗。廖營養師補充，因爲這類清潔劑中含有「介面活性劑」，若使用不當，往往比農藥更容易殘留在蔬果表面，對健康的風險也更高；因此使用蔬果清潔劑之後，一定要再以清水沖洗殘留的清潔劑。若擔心清水洗淨力有限時，建議也可搭配軟毛刷來清潔蔬果表面或凹陷處，增加清洗摩擦力就有助清除表面的農藥。

諮詢專家：高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師
本文經授權轉自：健談

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

關鍵字： 飲食健康 洗菜 農藥殘留 蔬果 營養師 廖嘉音 健談
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