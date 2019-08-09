告白失敗...3原因女生「只想當朋友」你不小心被當備胎？

▲告白、曖昧期，女生說只想當好朋友？（圖／pixabay）

文／亞當老師

「女生說只想當好朋友，怎麼辦？」說到朋友，你覺得朋友的定義是什麼，就只是平時穿傳一些無關痛癢的訊息，然後就約出去，講一些，沒有主題、沒有營養、嘴砲的東西，這就是朋友嗎？

其實這樣子的互動，根本就不能稱之為朋友。因為你們並沒有彼此了解 ，所有的訊息都像蜻蜓點水一樣，這是是沒有任何意義的。

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盲點1：大多數男生不知道怎麼跟女生做朋友

如果你跟一個女生是採用開頭這種方式來進行交流，除了女生很難對你心動之外，你說你們是朋友？其實客觀的來說，你並不是她的朋友，你一直是一個技巧不佳的追求者而已。

因為成為真正的朋友，是男生需要主動掌握女生的興趣愛好，她的情緒喜怒哀樂 、生長背景、人際交流、童年，她跟家人相處的狀況，或是她的價值觀等等，你必須與她交心。同時，你也要同樣的把關於你的種種的面向也告訴她。這才是真正的在交朋友，這也是要追一個女生，必先要完成的入場券。

所以當一個女生跟你說，我們當朋友就好，你不妨去檢視一下，你目前跟她在互動上，有達成真正的朋友，需要具備的條件嗎？如果沒有，你跟她真的是朋友嗎？

▲女生不想放棄你的好，又想維持關係當好朋友。（圖／翻攝自pixabay）

盲點2：自私的情感備胎

再來，這是一個很考驗人性的問題，如果對方真的有把你當朋友的話，理應，她就不可能讓你隨便陷入痛苦的深淵中。怎麼說，大家都是男人，我都知道說，如果有個你很喜歡的對象，她跟你說『我們就只適合當朋友』。 那麼對我們男生而已而言，這會是多大的痛苦。

只要是有一點經驗的女生，她們都會輕易的發現，男生的追求企圖。俗話說的好：己所不欲，勿施於人。試問，你覺得一個正常人如果知道，這樣做會給對方帶來極大的痛苦，但是這個人還完全不顧對方的感受，堅持做這樣的事。那麼，這個人在人格上，不是太自私，不然就是其實她根本就沒有把你當朋友來看。

正因為你在她心中只是追求者，不是朋友。所以她可以肆無忌憚的讓你痛苦。這一篇文章，希望藉由這樣子的觀點，來打醒許多自以為是女生的朋友的癡情男子。

盲點3：缺乏企圖心與核心能力

在愛情的世界，最不容易交到女友的有兩種人格，一種是只想打保守牌，完全不敢突破推進的人。另一種是基本功太差，根本無法得到入場卷的人。這兩種人基本上在愛情中，都絕不可能得到勝利女神的青睞。但往往這樣的族群，就是在情感失敗的大多數，正因為容易被忽略，所以上面提到的劇情，才會很容易發生在這樣的人身上，不是嗎？

本文總結

當女生說只想跟你當好朋友，不妨透過這篇文章捫心自問，女生說這話是不是給你台階下，或者是她其實根本沒有把你當朋友？你是不是迷思在『朋友』兩字的表象之下了呢？

本文作者

情感導師 亞當，帶領『幸福拼圖Zec99』團隊舉辦近百場的聊天實戰課程，幫助學員釐清個人聊天盲點，建立自信。參與過無數人際關係及行銷課程培訓，如『NLP』、『心理學』、『成功學』等等。從認知、社會、行為、情感，四大面向幫助男女建立自我自信與個人價值。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99