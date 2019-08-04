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新興毒品偽裝香菸、郵票...年輕人用最多！　專家教拒毒5招

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▲▼新興毒品。（圖／食藥署提供）

▲新興毒品毒香菸。（圖／食藥署提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署委託台大公衛學院執行「107年全國物質使用調查」，首次納入改裝式混合毒品選項，也讓毒癮盛行率提高到1.46%，創下歷年新高。由於新興毒品使用者以年輕人居多，食藥署提醒，若遇到有心人士誘惑吸毒，可使用「反毒防身五術」加以拒絕，以免終生受到毒品危害。

食藥署科長徐睿表示，台灣各種非法藥物中，最常使用的前4名分別為安非他命（0.42%）、K他命（0.40%）、搖頭丸（0.36%）及大麻（0.32%），但值得注意的是，近年來出現的改裝型混合毒品，首次調查就排入第5名（0.18%），且18至44歲的女性中，使用改裝式混合毒品的比例皆較男性為高，且以18至24歲0.35%最多，顛覆單一毒品吸食的男多於女模式。

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新興毒品有哪些？主導研究的台大公衛學院陳為堅教授表示，近年來常見的有毒咖啡包最多，其次為毒奶茶包、糖果包、零嘴包，另有毒彩虹菸、毒液態飲料、毒郵票等，只要舔一下就上癮。

▲▼新興毒品。（圖／食藥署提供）

▲彰化警察局查獲的新興毒品種類繁多。

由於新型毒品因混合成分、劑量皆無法掌握，陳為堅表示，民眾使用後更容易造成急性腎臟傷害、心律不整等症狀，致死率也轎傳統毒品為高，呼籲輕族群面對毒品要勇敢說不，在陌生場所也不要隨意接受他人送的飲料或食物，以免惹毒上身。

徐瑞表示，近年來民眾反毒意識抬頭，在此次調查中，有89.9%的民眾認為反毒教育應納入學校正規課程，而因應調查顯示，毒癮者初次試毒地點大多位於同學或朋友家中，也有51.4%的民眾認為應強化家庭反毒教育。

新興毒品形狀千奇百怪，年輕族群可能一不小心就掉入毒品陷阱。食藥署提醒，面對有心人士誘導吸毒，可使用「反毒防身武術」加以拒絕，包括「直接拒絕」、「遠離現場」、「轉移話題」、「自我解嘲」、「友誼勸服」等，以誠懇態度對毒品說不，到陌生場所也不要隨意接受他人送的飲料或食物，防止毒害上身。

▼毒郵票舔一口就上癮。

▲新興毒品,毒郵票。（圖／食藥署提供）

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關鍵字： 毒品 吸毒 新興毒品 食藥署 反毒 混合式毒品 拒毒 毒香菸 毒郵票
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