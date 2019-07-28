不到3分鐘繳械！早洩男「上床陰影」9招改善　壯陽迷思你也有？

▲上床早洩讓許多男性雄風全失，甚至羞於開口尋找協助。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

記者謝承恩／綜合報導

台灣有早洩問題的男性不在少數，上床不到3分鐘就棄械投降，除了無法讓女伴開心，自信心、雄風都大受影響。早洩問題有很多種，其中心理層面更占多數，諮商師呂嘉惠表示，有性功能障礙時，男性常伴隨焦慮和自尊低落，除了患者自身需要藥物與心理兩種治療方式的相輔相成，伴侶也扮演著關鍵角色！至於如何一起解決早洩問題？呂嘉惠提出「五要四不做」建議。

【五要】

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1.要尋求資源：透過書籍、醫療與性心理諮商的評估與諮詢，了解彼此生理與心理狀況，避免陷入早洩迷思困境。

2.要真誠面對：不只男性性自尊焦慮，伴侶也會擔心給男性壓力，但只要真誠對待彼此，就能創造攜手合作的契機。

3.要互相理解：放下面子和歸咎，給彼此傾聽的時間來緩解性壓力，雙方不帶性暗示的營造放鬆、安撫彼此的身體互動，保持親密連結。

4.要一同就醫：女性的支持與接納，能協助男性不為了性自尊而防衛、退縮、拒絕。伴侶合作面對困境，是跨出就醫的第一步。

5.要耐心堅持：面對早洩療程的同時，可嘗試探索其他達成親密與性滿足的方法，讓性享受不受早洩阻礙，讓彼此對藥物治療的耐心提高。

▲上網尋找讓生殖器變大、變持久的神物，反而讓性功能障礙更難解決。（圖／ETtoday資料照）

【四不做】

1.不要道聽塗說：性表現是生理心理、個人狀態與文化因素交互影響的總和。錯誤資訊、迷思與壯陽秘方，往往是讓問題更加複雜的原因。

2.不要懷疑逃避：若無法真誠面對，彼此產生的猜測、懷疑、逃避會失去一同成長的機會。

3.不要批評攻擊：性是需要大量開放自己才能真正享受的行為，將挫折情緒以負面的方式表達，會惡化彼此關係、讓性變得更加困難。

4.不要歸咎對方：雙方一起學習維護伴侶關係和性關係，若一再怪罪對方，將造成負面情緒，不利「關係」也就不利於「性」。