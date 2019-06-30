韓國瑜嗆中央登革熱「一國兩制」幫印越不幫高雄　疾管署拿數字反擊

▲韓國瑜批蔡政府腦袋壞掉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

高雄市長韓國瑜今（30）日在新竹舉辦造勢活動再次提到登革熱防疫，指稱中央願意花經費、派專家到印尼、越南等地協助登革熱防疫，卻漠視高雄人。疾病管制署晚間指出，高雄市5月底發生入夏以來首例登革熱以來，就動員署內駐在高雄市的相關人力，防治相關工作「即便假日也未停止」，另從北中南區支援651人次協助防治；國家衛生研究院調派305位研究員進行病媒蚊監測，絕無不幫高雄防治登革熱。

韓國瑜在新竹造勢晚會致詞時指稱，高雄爆發登革熱，他去行政院拜託支援5300萬，被嘲諷、被修理，並隨即拿出一張A4影印紙指出，去年鄰國印尼、越南登革熱疫問題非常嚴重，中央政府派了疾病管制局到印尼、越南出錢出力又出經驗，幫助越南人跟印尼人，而對高雄的登革熱漠不關心，「拿到這個資料，我覺得太可怕，高雄人的健康跟生命比不上印尼人、越南人」。

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▲高雄登革熱疫情疑似外擴。（圖／疾管署提供）

疾病管制署晚間澄清表示，高雄市發生登革熱疫情以來，疾管署即動員其駐在高雄市的高屏區管中心人力，協助高雄市防疫人員進行孳生源檢查與疫情分析等防治工作，即使假日亦未停止至社區協助防疫工作，實驗室亦是如此。

更從北中南區調派人員前往高雄市協助高雄市登革熱防治，自5月29日至6月30日已支援651人次。另也請國家衛生研究院，調派蚊媒防治研究中心人員，支援高雄市病媒蚊監測工作305人次，絕未有不幫高雄市登革熱防治的情形。

高雄市於6月14日傍晚送出公文向中央提出5,318萬登革熱防治經費，衛福部亦立即於週末加班協助審查與積極向行政院申請，行政院亦已於6月19日全數核定，並於6月24日函復高雄市政府，先行核撥2,660萬元，請其儘速用以辦理各項登革熱疫情控制工作。

疾管署表示，與其他國家進行防疫交流合作，向以平等、互惠、相互尊重、相互學習的精神與方式進行，在與越南進行之結核病防治合作，及與印尼進行之登革熱防治合作，亦不例外，該項合作計畫自106即開始進行，所運用經費亦低於用以補助支援高雄市的登革熱防治經費，自無未幫高雄登革熱防治，卻幫印尼、越南的情形。