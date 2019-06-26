陸醫學研究「把台灣納一省」登國際權威期刊！網灌負評抗議

▲頂尖醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）刊登一篇中國醫學研究，圖表中竟把台灣納為中國一省。（圖／翻攝自林煜軒Facebook）

記者洪巧藍／台北報導

國際頂尖的醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）24日登出一篇中國的醫學研究，有國內醫師發現，文章中的圖表竟然把台灣列為中國的一省，企圖矮化台灣；另在學術層面來說，台灣和中國有著不同的衛生政策、健保體系，拿來一起分析研究，結果也令人存疑。這引起許多台灣醫界、學界專家不滿，該期刊臉書粉絲團也被網友灌爆，留言強調「台灣不是中國的一省」並留下負評表達抗議。

台大醫院精神醫學部醫師林煜軒在臉書發文指出，《刺胳針》（The Lancet）刊登一篇中國各省重要疾病死亡率與相關危險因子的論文， 論文的分析與多項圖表都把台灣列為中國的一省做比較。

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他呼籲學界一起寄信到Lancet的編輯室，或是到Lancet臉書專頁的這篇文章底下留言，一起抗議這篇論文將「台灣列為中國一省」的作法，也希望Lancet能撤下這篇論文。

▲The Lancet刊登中國研究矮化台灣，網友上其臉書粉絲專頁留下負評表達抗議。（圖／翻攝自Facebbook/The Lancet）

林煜軒受訪表示，以學術來看，台灣和中國有著不同的衛生政策、健保系統，把台灣和中國各省列入比較，就好比把英國和美國五十州兩個不同體系放一起比較，毫無意義。

另外從政治角度來看，該論文內文提到，納入研究的省份資料，除了香港和澳門兩個特別行政區外，都是各省向中國官方報告的資料，是否意圖讓外界解讀「台灣也把相關資料向中國報告」，但這明顯是錯誤的！

林煜軒說，這其中其實蘊含滿重大的危機，台灣努力希望加入世界衛生組織、想參與世界衛生大會，都因為被中國打壓而無法達成；The Lancet還是國際頂尖的權威期刊，以內容嚴謹著稱，但卻出現把台灣變成中國一省、在政治上明顯荒謬的文章，若不表達強烈抗議，台灣未來的國際公共衛生參與更會受到打壓。

林煜軒正在網路上號召學界、醫界向The Lancet抗議盼撤除論文，他認為「應該要留下一個重要先例」，從權威期刊上撤稿，也讓學界能夠充分瞭解實際的狀況。