冬病夏治！揮別過敏不再哈啾　中醫「三伏貼」才是治本之道

▲「三伏貼」是中醫學利用全年之中陽氣最旺盛時節，針對慢性、虛寒性疾病採行的保養方式。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

冬病夏治，又到了三伏貼的季節！依據節氣曆法計算，今年的三伏天分別是7／12（初伏）、7／22（中伏）、8／11（末伏），「三伏天穴位敷貼療法」，可調理臟腑功能助長陽氣，增加對寒邪的抵抗力，減少過敏性鼻炎、哮喘、慢性支氣管炎等秋冬好發的疾病。

天氣屢傳高溫，「三伏貼」是中醫學利用全年之中陽氣最旺盛時節，針對慢性、虛寒性疾病採行的保養方式。強調冬病夏治。

請繼續往下閱讀...

花蓮慈院中醫部黃曉怡醫師表示，包含過敏性鼻炎，氣喘在內，急性發作時只能控制症狀，但是在發作之前調整體質，才是治本之道，利用「三伏貼」冬病夏治的原理調理體質，就是最好的例子。

「三伏天穴位敷貼療法」是針對冬天較容易發病的氣喘、過敏性鼻炎等疾病，在夏季做預防性治療，冬天時就可減少發作的機率，針對成人哮喘、老年性慢性支氣管炎、肺氣腫等疾病，都可經由此法改善症狀，減緩發作外，氣喘、過敏性鼻炎，以及反覆上呼吸道感染的小朋友也適合。中醫師黃曉怡表示，三伏貼除了可減少腸胃道干擾，延長藥效外，尤其適合不喜服藥的孩童及服藥過多的老年人。

對現代人來說，三伏貼是一項，簡便、無痛的治療方式，每次敷貼的時間大約在30分鐘至2小時中間，若能連續敷貼三年的患者，過敏症狀改善率能達到80%。但是黃曉怡醫師強調，仍然有部分的民眾並不適合三伏貼治療，例如孕婦以及2歲以下的幼兒、皮膚容易過敏或敷貼處有傷口的民眾、敷貼時正好感冒發燒的患者，以及屬於中醫證型中「陰虛火旺」的民眾。

花蓮慈院中醫部將自7月11日起推出夏季「三伏天穴位敷貼療法」自費門診，給需要減敏、定喘、止咳的病友進行治療，即日起受理預約掛號。