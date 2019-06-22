智慧醫療科技再創新！北榮、台灣人工智慧實驗室攜手合作

▲北榮院長張德明（右）與台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（左）簽署智慧醫療合作意向書。（圖／台北榮總提供）

記者洪巧藍／台北報導

台北榮民總醫院致力於智慧醫療發展，去年就曾和台灣人工智慧實驗室（AILabs）合作建立首套臨床AI自動判讀轉移性腦瘤系統，今年也啟動AI門診，縮短醫師人工判讀的時間，做更深度的醫病溝通。北榮今（22）日在60週年院慶學術研討會與AILabs簽署智慧醫療合作意向書，拓展新技術合作計畫。

台北榮總60週年院慶學術討論會以「智慧醫療的應用」為主題，規模堪稱國內最大型AI智慧醫療運用研討會，會中除發表26篇智慧醫療的研究成果與運用現況，更在北榮張德明院長與台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾，代表雙方共同簽署智慧醫療合作意向書，宣布未來合作發展人工智慧（AI）醫療影像自動偵測與判讀、分析影像與診斷，即時輔助臨床醫師判讀決策。

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▲臺北榮總與臺灣人工智慧實驗室簽署智慧醫療合作意向書。（圖／台北榮總提供）

張德明會中致詞時表示，北榮已投注心血於智慧醫療，成立智慧醫療委員會，面向包含醫療行政、病理、醫療影像、護理系統、教學系統、大數據，全面努力希望把AI帶到醫院。未來北榮與AILabs將持續合作，共同透過不同的影像及主題進行探討與研究，並協助醫師在更短時間內精準的診斷，達到即早發現及早治療，提升醫療品質，降低醫療成本，達到無遠弗屆的智慧醫療。

杜奕瑾致詞也指出，台灣的醫療領域相當先進且專家多，長遠資料累積做了不少但卻沒有好好運用，北榮在在科技導入、運用專業人才做跨領域結合相當領先，以腦部腫瘤為例，去年北榮影像人工智慧團隊就與AILabs合作，在台灣建立首套「臨床人工智慧自動判讀轉移性腦瘤系統」，之後的合作也會有更多世界先進的智慧科技研究。

▲北榮AI自動判讀轉移性腦瘤系統，在幾秒內就能在MRI影像上自動偵測轉移性腦腫瘤的位置。（圖／台北榮總提供）

談到AI自動判讀轉移性腦瘤系統，北榮放射線部主任郭萬祐表示，他們先讓AI學習判讀數百位病例、近千個腦轉移瘤癌及聽神經瘤的磁振造影（MRI），由放射線部與神經外科及放射腫瘤科醫師共同標註病灶位置，同時，隨著新的影像與資訊陸續匯入系統，AI經由持續學習而越來越精進。

經過雙方研究團隊每個月數次的討論與修改AI模型，由AILabs研究團隊開發人工智慧自動判讀轉移性腦瘤系統，並於今年初成功將AI技術建置在臨床場域試用，預期可大幅縮短醫師人工判讀的時間，也將為台灣的智慧醫療立下新的里程碑。

張德明致詞也提到，北榮重粒子中心預計明年6月30日硬體可以完成；另現正新建的新醫療大樓，且剛於本月9日由蔡英文總統開工動土，目前預計110年底可以正式啟用，以癌症治療為主。而硬體完成最重要的仍室內部軟體，如何把人工智慧帶入新的建築，是北榮努力的方向。