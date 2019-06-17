沒game會死！高一生板「喪屍臉」打手遊　醫勸3點成癮注意

▲沉迷在線上遊戲、手機遊戲好幾個小時，嚴重影響生活。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

就讀高一的P男，一臉不悅地走進身心科的診間，邊走還邊盯著手機，旁邊跟著的是看起來「更不悅」的爸媽。身心科醫師林奕萱一問他「發生了什麼事？」P男瞬間炸毛、怒回：「我愛打遊戲而已、也不行？就叫我來看身心科！」

P男的父母面對兒子屢講不聽的情況求助無門，只好半哄半騙的帶來看診，他們無奈的指稱P男只要手機在身上的時間，就是不停開著手遊，就算唸書也是邊玩邊唸，限制他上學時間不准他拿手機，晚上回家也限制他用手機和電腦的時間。沒想到，他下課也不回家，不是去網咖，就是去手機行，真的管不動了！林奕萱形容，就在爸媽既焦慮又生氣的述說當下，P男低頭盯著手機「面無表情」如喪屍般狂打遊戲，不斷地滑著螢幕、進行連線對戰。

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林奕萱表示，不只是唸高中的P男，從小學生到老年人，每天花許多時間在網路上，各家電信公司也不斷推出越來越低價的網路吃到飽策略，讓上網更無負擔、大家使用網路，不見得只是玩手機遊戲，也可能是工作、查資料、IG、抖音、line、網路購物、看youtube、交友軟體等等，網路已經是生活中不可或缺的一部分。

▲現代人常用手機上網、滑社群軟體、追劇。（圖／翻攝PAKUTASO）

生命之三大必需為陽光、空氣、水，有些人則戲謔地說「網路」是生命的第四必需物。既然生活與網路難以脫鉤，要如何才算是「網路成癮」呢？林奕萱指出，「使用網路時間很長」並不等同「網路成癮」，應該要審視「使用網路的程度是否干擾生活」，以及「是否失控」這兩個指標。

▲依賴網路工作的人，不一定構成「成癮問題」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

有些人的工作就是依賴網路（例如：網路工程師、網拍業者、粉絲專頁的小編等），使用網路的時間很長，但成就的工作效益也因網路而生，這樣網路就算是有效的「工具」，而不構成「成癮問題」。但是，如果是不該使用網路的時間，卻無法控制自己，影響做正事（例如：讀書、工作、照顧小孩）的時間，那就要擔心可能有成癮的問題了！

林奕萱說明，目前「網路成癮」已經是全世界矚目的問題，又以亞洲更是嚴重。雖然這個問題還不算是正式的疾病，但是和所有疾病一樣，預防勝於治療。醫師建議：

1. 平常多提供更有吸引力的休閒和運動安排，讓孩子心思轉移到其他的活動上，甚至能與孩子共同討論活動的項目。

2. 多以「了解」和「開放」的態度與孩子接觸。對於青少年的各種次文化（cosplay、各種偶像團體、流行用語等），切記不要先口出批判或責備的話語，能夠了解孩子，才有進一步的機會討論。

3. 如果已經擔心有「網路成癮」的問題，「直接斷網」並不是最好的方法。根據研究，許多網路使用過度、網路遊戲成癮的個案，經常合併一些身心困擾，如焦慮、注意力不足過動症等。若能優先處理這些疾病，也能改善網路成癮問題。