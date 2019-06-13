男一健身就突感「雷擊頭痛」竟是腦血管出問題　醫曝「誘發因子」

▲一旦出現「雷擊頭痛」，就要當心腦部血管可能出問題了。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

一名30歲張先生熱愛健身，身體一向健康，但某日健身時突然頭部劇痛，痛感持續半小時，休息後仍反覆發作，就醫才發現是「可逆性腦血管收縮症候群」。醫師指出，症候群最常間的就是「雷擊頭痛」，痛感可以在一分鐘達到嚴重強度，且疼痛至少持續5分鐘，除了相當難受之外，背後更藏著致命風險。

收治該病例的台北市立聯合醫院神經內科主治醫師王毓禛指出，該案例診斷有兩大重點，第一就是突發「雷擊頭痛」，產生原因包括腦部動脈瘤破裂、腦出血、腦炎等，第二是「可逆性腦血管收縮症候群」就是雷擊頭痛最常見的原因之一。

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王毓禛說明，這類型病患以女性居多，女性好發年紀約在40-50歲左右，男性則是30-40歲之間，大部分的病患在發病期間都有很明顯的頭痛誘發因子，如「排便、用力、情緒激動、性行為或洗澡」等，此病有時會合併嚴重併發症如缺血性腦梗塞等。

而可逆性腦血管收縮症候群可分為原發性或次發性，在次發性原因中，最常見的是使用血管收縮藥物，如大麻、快樂丸、古柯鹼、安非他命、選擇性血清素回收抑制劑，或交感神經促進劑如麻黃類藥物及產褥期前後，且目前可逆性腦血管收縮症候群的致病生理機轉仍不清楚。

王毓禛提醒，在頭痛醫學上，一旦遇到頭痛陳述為「雷擊頭痛」，都需要儘快評估。大多數病人預後不錯，但仍有些病人留下永久性的神經受損，約3-29%，因此若有雷擊頭痛，一定要儘速就醫，以避免產生嚴重的後遺症。

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