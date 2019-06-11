女子狂減15公斤「肚子還是胖」原是40公分大水瘤藏腹內

▲28歲女腹部長了40公分大水瘤，術前術後。（圖／國泰醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名28歲女性從小就圓潤，最胖的時候達到98公斤，在步入職場之後努力減肥，控制飲食還跳舞消耗熱量，成功在半年內減下15公斤，臉變尖了、四肢也瘦了，但就剩肚子消不下去，經就醫檢查發現她輸卵管竟長了40公分的大水瘤，是臨床少見的的症狀，所幸經腹腔鏡手術切除水瘤取出多達1萬6千cc的水，術後體重瞬間少掉16公斤。

這名女性明明瘦了15公斤，肚子卻不見成效，不但腹脹還會覺得肚子硬硬的，起初以為只是肥胖，對生活沒影響就不以為意，但她媽媽覺得不放心，帶著女兒就醫才知道輸卵管長了40公分的大水瘤。

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國泰綜合醫院婦產科醫師陳俐瑾指出，水瘤在醫學上稱為「囊腫」。輸卵管水瘤為胚胎期穆勒氏管的遺跡，約有3~7％的婦女會出現，大多沒有症狀，且會自行消失，只有少數會造成輸卵管/卵巢扭轉，或是影響輸卵管抓取卵子的功能而不孕。

此類囊腫多介於1~8公分，文獻上少有超過30公分者，而像個案這樣大到40公分都還沒有腹痛、便秘、水腎等任何症狀的臨床更是少見。

陳俐瑾表示，輸卵管囊腫是子宮附屬器囊腫的一種，如果囊腫比較小，不需要手術治療，可以密切觀察，如果生長速度比較快，就要考慮手術治療。

陳俐瑾提醒，停經後婦女因雌激素缺乏，脂肪比較容易堆積在腹部，但是尚未停經女性則容易將脂肪堆積於四肢，故若有腹圍異常腫大，或是合併腹痛、腰痠、解便不順等症狀，建議都要進一步檢查婦科腫瘤的可能性。

臨床上就遇到許多肉肉的女生以為自己只是胖或是宿便多，常常把腫瘤養到很大才來就診，讓本來可用腹腔鏡小傷口的變成要傳統大傷口手術才行，而像小如這樣40公分還能用腹腔鏡手術的算是少數幸運兒。