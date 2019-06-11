「易致重症」腸病毒71型病例創4年新高　孩童有這8症狀快就醫

▲疾管署疫情中心主任劉定萍。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒已經進入流行期，疾病管制署今（11）日表示，容易導致重症的腸病毒71型在社區間流行，今年累積病例達到89例，已創下四年同期新高。醫師也提醒，腸病毒對學齡前幼兒威脅大，感染後易併發腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、肢體麻痺等重症，家中若有孩子染腸病毒，家長要特別注意有無重症病徵。

疾病管制署疫情中心主任劉定萍表示，上週（6月2日至6月8日）國內腸病毒門急診就診共計11,435人次，較前一週略升3.5%。雖然近期國內社區檢出型別以克沙奇A型為多，不過近4週腸病毒71型病毒檢出個案數及佔率持續增加，上周已經爬為第二名型別，且為東部主要流行型別。

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今（2019）年累計89例腸病毒71型個案，高於2016-2018年同期，以花蓮縣（22例）為多，其次為台東縣、宜蘭縣及桃園市（各11例）；以輕症及散發病例為主。

國泰綜合醫院小兒科主治醫師王麗君指出，5歲以下嬰幼兒因免疫力發展尚未健全，感染腸病毒後易併發腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、肢體麻痺等重症，如發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往醫院接受治療。

▲疾管署疫情週報，國泰醫院小兒科主治醫師王麗君（右二）分享腸病毒重症前兆。（圖／記者洪巧藍攝）

王麗君指出，由於腸病毒也會透過產前母嬰垂直傳染、生產過程中接觸受病毒汙染的母體血液、產道分泌物、糞便等途徑傳染給新生兒，或出生後接觸腸病毒患者而感染腸病毒。提醒準媽媽懷孕期間、生產前後應做好手部及呼吸道衛生，減少出入人多和空氣不流通的場所，並儘量避免與患者接觸。產前14天至分娩後如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肌肋痛等症狀，或家中有其他幼童出現疑似腸病毒症狀，應主動告知醫師。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，正確勤洗手是最有效的預防方法，如嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應落實「生病不上課」並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。

今年累計12例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多（6例），其他分別感染腸病毒D68型（2例）、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型。