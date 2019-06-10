ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

強化癌症治療！北榮斥資27億蓋新醫療大樓　預計110年啟用

ETtoday健康雲

北榮新醫療大樓開工動土。（圖／北榮提供）

▲台北榮總斥資27億蓋新醫療大樓。（圖／北榮提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北榮總今（10）日上午舉行「新建醫療大樓工程」開工動土典禮。院長張德明表示，新醫療大樓為地下3層、地上12層建物，設置病房447床，其中也包含化療門診區、隔離病房，也會預留硼中子中心設置區域，此醫療大樓斥資27億元，預計民國110年12月啟用。

蔡英文總統、國防部嚴德發部長、衛福部陳時中部長、退輔會邱國正主任委員今也一同出席動土典禮。蔡英文致詞時表示，近年來國人腫瘤患者大幅增加，腫瘤治療方式和設備需要與時俱進，北榮總新醫療大樓為導入智慧化病房設備建構新一代醫療建築，配合已經動工興建中的重粒子癌症治療中心，將大幅提升台灣癌症治療的能力和水準。

請繼續往下閱讀...

北榮新醫療大樓開工動土。（圖／北榮提供）

▲台北榮總今（10）日上午舉行「新建醫療大樓工程」開工動土典禮。

張德明也說明，新醫療大樓為地下3層、地上12層建物，總樓地板面積為45,302平方公尺，大樓外型以蝴蝶展翅為設計概念，以病房為主，並設有化療門診區，正、負壓隔離病房。

另外，張德明也強調，除了設有病房和提升癌症治療水準，對特殊重大疫情如SARS時，也將擔任最後一線防疫角色，同時預留硼中子中心設置區域，抗癌將更完整，計畫總工程經費為27億4,220萬元，工程期二年，預計110年竣工啟用。

「最快」直線7秒　自信催油門通過

關鍵字： 北榮 台北榮總 癌症治療 新醫療大樓
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

馬如龍肺腺癌病逝！醫曝「7症狀」75%發現已晚期：常被誤認感冒

賀一航大腸癌病逝！醫曝「5大危險徵兆」：不只有血便

膽囊剖開！醫驚見上百顆「黑黃小子彈」...鋪成健康步道　網嚇傻：好痛

林志玲爆婚訊「凍卵9顆」可派上用場　醫曝「受孕成功率」

手搖飲「熱量實測」差很大　「這款爆增6倍」一杯就近500卡！

馬如龍罹肺腺癌...闖不過這關　醫談「腸穿孔」：他應該忍很久

頭暈臉慘白！營養師揭「鐵質含量TOP5食物」照吃就對了

珍奶只得No.2！台灣人「最愛10大手搖飲」揭曉...冠軍實至名歸

強化癌症治療！北榮斥資27億蓋新醫療大樓　預計110年啟用

以為卡到陰！22歲女大生罹「年輕人痴呆症」　醫曝致病原因

讀者迴響

回到最上面