強化癌症治療！北榮斥資27億蓋新醫療大樓　預計110年啟用

▲台北榮總斥資27億蓋新醫療大樓。（圖／北榮提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北榮總今（10）日上午舉行「新建醫療大樓工程」開工動土典禮。院長張德明表示，新醫療大樓為地下3層、地上12層建物，設置病房447床，其中也包含化療門診區、隔離病房，也會預留硼中子中心設置區域，此醫療大樓斥資27億元，預計民國110年12月啟用。

蔡英文總統、國防部嚴德發部長、衛福部陳時中部長、退輔會邱國正主任委員今也一同出席動土典禮。蔡英文致詞時表示，近年來國人腫瘤患者大幅增加，腫瘤治療方式和設備需要與時俱進，北榮總新醫療大樓為導入智慧化病房設備建構新一代醫療建築，配合已經動工興建中的重粒子癌症治療中心，將大幅提升台灣癌症治療的能力和水準。

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▲台北榮總今（10）日上午舉行「新建醫療大樓工程」開工動土典禮。

張德明也說明，新醫療大樓為地下3層、地上12層建物，總樓地板面積為45,302平方公尺，大樓外型以蝴蝶展翅為設計概念，以病房為主，並設有化療門診區，正、負壓隔離病房。

另外，張德明也強調，除了設有病房和提升癌症治療水準，對特殊重大疫情如SARS時，也將擔任最後一線防疫角色，同時預留硼中子中心設置區域，抗癌將更完整，計畫總工程經費為27億4,220萬元，工程期二年，預計110年竣工啟用。