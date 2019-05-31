高報咖啡因含量！誤差29%「喬治亞冰滴咖啡」標示違規遭下架

▲「喬治亞冰滴咖啡-拿鐵」產品檢出咖啡因含量與標示值有差異。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市衛生局今（31）日公布飲品稽查結果，發現1件標示不符規定，為「喬治亞冰滴咖啡-拿鐵」產品檢出咖啡因含量每100毫升僅45.6毫克，但標示卻記載為每100毫升63.8毫克，有含量高報情況，不符規定產品已下架，並已移請來源廠商所在的新北市進行後續辦理，可依《食安法》處4萬至400萬元罰鍰。

北市衛生局針對13件含咖啡因原料（咖啡豆、茶）所製成飲料，檢驗咖啡因含量及咖啡因標示檢查，咖啡因含量均符合規定，但有1件咖啡因含量涉標示不實。

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依據衛生福利部規範，咖啡因含量每100毫升所含咖啡因高於或等於20毫克者，其咖啡因含量以每100毫升所含咖啡因之毫克數為標示方式，其標示值之誤差允許範圍，請業者依照廠規確實品管。

北市衛生局食藥科技正黃敬堯表示，違規產品為在新光三越南西店抽驗到的「喬治亞冰滴咖啡-拿鐵」，標示咖啡因含量63.8mg/100mL，但實際檢出僅有45.600mg/100mL，兩者間誤差達28.5%，已經超過衛生標準所允許的誤差值20%。

黃敬堯表示，不管是高報、低報，只要超出誤差值，即違反《食安法》可處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。由於其來源廠商太冠國際開發事業有限公司屬新北，已經移請新北市衛生局調查處辦。

北市衛生局表示，適量飲用咖啡具有提神、利尿、舒壓的效果，但對於心血管疾病、骨質疏鬆、失眠、腸胃疾患等慢性病民眾，過量飲用咖啡將對健康造成影響。

依據衛福部食藥署建議，成人每日咖啡因攝取量300毫克以下為宜，以此次調查結果咖啡因含量較高之「WONDA極咖啡-焙煎香味」（1瓶260毫升）為例，其咖啡因含量為每100毫升含有63.1毫克咖啡因（1瓶約含164毫克咖啡因），2瓶即達328毫克。

北市衛生局提醒，製造業者應依產品咖啡因含量正確標示，並依照廠規確實品管；消費者亦可掌握標示秘訣，聰明選擇含「咖啡因」飲料，才不會攝取過量。